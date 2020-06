Nicolas Raffort, ex fidanzato Federica Brignone/ Il 2020 sancisce la fine dell’amore

Pubblicità

Nicolas Raffort non è più il fidanzato di Federica Brignone. I due hanno avuto una relazione intensa, hanno condiviso l’amore per lo sport, ma poi si sono allontanati. Forse in via definitiva. La rottura non è freschissima ma nemmeno datata e per questo i fan della coppia sperano che un giorno possano ritrovare un punto d’incontro. Intanto c’è sempre lo sport a tenere impegnato il discesista francese e la campionessa, anche se il periodo non è di certo roseo per il settore. Oggi, martedì 2 giugno 2020, Federica Brignone sarà una delle ospiti che vedremo nella prima serata di Rai 1 grazie a Non mollare mai – Storie Tricolore. Solo un anno fa i due erano felici e sereni. Avevano anche trascorso le vacanze insieme, due settimane di relax con amici e il fratello della campionessa, Davide. Poi l’inaugurazione della mostra di Traiettorie Liquide a Roma. E’ bastato attendere il nuovo anno perchè i due si allontanassero in via definitiva. Otto anni e mezzo di amore finiti poi per non si sa quale motivo.

Nicolas Raffort, ex fidanzato Federica Brignone: sempre dopo lo sci, ma…

Nicolas Raffort è sempre venuto dopo lo sci per l’ex compagna Federica Brignone. Non stupisce: entrambi atleti e acclamati nel mondo dello sport, hanno messo in primo piano altri valori rispetto all’amore. “Avere per compagno un atleta come nel mio caso, per otto anni il discesista Nicolas Effort, semplifica un po’ le cose (oltre ad aiutare a parlare un francese perfetto)“, ha detto poco tempo fa a Quotidiano, “Ora sono tornata single”. Nessuno dei due però ha mai voluto parlare dei motivi della loro rottura. Ancora oggi rimane un mistero: c’entra lo sport oppure i sentimenti erano ormai finiti? La distanza di certo non è mai stata un problema e la quarantena, per loro fortuna, non li ha nemmeno sfiorati. “Ci vediamo pochissimo perchè purtroppo nello sci, Olimpiadi a parte, le gare femminili e maschili sono in giorni diversi”, aveva detto la Brignone a Chi alcuni anni fa, “però quando ci vediamo stiamo benissimo”.



