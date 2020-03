Nicolas Raffort, fidanzato Federica Brignone/ È davvero finito tutto tra i due?

Amore finito fra Nicolas Raffort, il discesista francese, e la campionessa Federica Brignone. Otto anni di relazione solida non sono serviti ad evitare all’ex coppia la recente frattura. I due hanno condiviso vita privata e carriera per diverso tempo, ma ormai fa parte del passato. Poco prima che la sua ex fidanzata centrasse la vittoria per la Coppa del mondo di sci, Nicolas ha ottenuto un terzo posto nelle prove che si sono svolte in Norvegia, a Kvitfjell, lo scorso 6 marzo. Un tempo interessante +0.80, che non gli ha permesso però di superare il primo e più veloce Aleksander Kilde. Oggi, martedì 31 marzo 2020, Federica Brignone sarà ospite di Musica che unisce su Rai 1, mentre non sappiamo nulla di Raffort. Sui social non è così attivo, soprattutto in base all’ultimo post pubblicato lo scorso 11 marzo, quando ha deciso di sostenere l’azienda sciistica SECMH, che in diversi anni ha affrontato parecchie difficoltà per far decollare il fatturato. Nessuna dichiarazione invece, nemmeno passata, sulla sua relazione con la Brignone. Alcuni anni fa è stata la campionessa a parlarne in modo velato a Chi: “Ci vediamo pochissimo perchè purtroppo nello sci, Olimpiadi a parte, le gare femminili e maschili sono in giorni diversi. Però quando ci vediamo stiamo benissimo“.

Nicolas Raffort, fidanzato Federica Brignone: lo sport al primo posto

Lo sport per Nicolas Raffort è sempre stato al primo posto della sua scala di valori e non solo perchè il discesista francese ha fatto faville nel mondo dello sci. Anche durante la sua passata relazione con l’azzurra Federica Brignone, l’atleta ha sempre preferito dare più spazio alla propria carriera, prima ancora che all’amore. L’ex coppia del resto condivideva non solo la passione per lo sci, ma anche quella per il surf. Tanto che durante le vacanze i due erano soliti concedersi qualche momento di svago dalla neve e dedicarsi più alle attività marine. “Avere per compagno un atleta“, ha dichiarato di recente la campionessa a Quotidiano parlando del fascino della ‘divisa’ da atleta, “come nel mio caso, per otto anni il discesista Nicolas Effort, semplifica un po’ le cose (oltre ad aiutare a parlare un francese perfetto). Ora sono tornata single”. Nessuna rivelazione quindi su perchè i due abbiano scelto di interrompere il loro storico fidanzamento, su cui rimane un punto interrogativo. Non stupisce. Anche il discesista francese, oltre che l’ex compagna, non sembra avere un forte legame con il mondo del gossip.



© RIPRODUZIONE RISERVATA