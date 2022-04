Nicolas Vaporidis a rischio squalifica?/ Dopo lo scontro con Vladimir Luxuria, l’appello del web

Nicolas Vaporidis a rischio squalifica? Il web chiede a gran voce che…

Nicolas Vaporidis a rischio squalifica. Il naufrago dell’Isola dei Famosi non sta vivendo un momento facile in Honduras a causa degli scontri che lo hanno riguardato. Nella scorsa puntata, Nicolas Vaporidis ha attaccato Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. In quel momento è stato però ripreso da Vladimir Luxuria . Il naufrago ha perso le staffe mancando di rispetto all’opinionista. Tutto è nato quando la donna stava bacchettando l’attore per le parole spese su Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, accusati di essere trash. Luxuria ha fatto notare a Nicolas che lui non è nessuno per decidere chi è trash o meno e così, inalberato, Vaporidis ha risposto animatamente, riferendosi però al maschile all’opinionista. “Caro Vladi, tu dall’alto della tua accademia…”, ha esordito Nicolas Vaporidis.

Nicolas Vaporidis, niente scuse a Vladimir Luxuria dopo la gaffe?/ Lei: "Presuntuoso"

Vladimir Luxuria non ci ha più visto e ha subito sottolineato: “Intanto dì ‘cara’ Vladi, se vogliamo parlare di rispetto”. Nicolas Vaporidis però non ha accettato il rimprovero di Luxuria: “Porta rispetto tu, perché io la tua opinione la rispetto, mentre tu mi dai del regista”. Nicolas Vaporidis rischia davvero grosso. Dopo questo episodio, il web ha chiesto a gran voce la sua squalifica dal reality. Ci si chiede se la produzione possa prendere un provvedimento nei suoi confronti o se invece farà passare l’episodio sotto traccia. Cosa succederà?

Vladimir Luxuria "Gaffe di Vaporidis? L'ha fatto di proposito"/ "È caduto in basso"

Nicolas Vaporidis e il gesto che solleva polemiche

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis è stato al centro di una grande polemica scaturita dalle nomination della puntata precedente. Interrogato da Ilary Blasi al termine del terzo serale, infatti, l’attore aveva sorpreso tutti nominando Clemente Russo e Laura Maddaloni, adducendo una motivazione a dir poco sospettosa, ovvero che, essendo loro estremamente forti, avrebbero certamente vinto al televoto contro i detestatissimi Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni. Sia i compagni d’avventura che la stessa Estefania Bernal – con cui fa coppia – si erano lasciati andare allo sgomento per quanto sentito, accusando sin da subito il ragazzo di essere falso e calcolatore. Naturalmente, nemmeno i diretti interessati, Clemente e Laura, hanno accettato la situazione paradossale di buon grado, sostenuti da tutti gli altri compagni, arrivando a smascherare l’attore, evidentemente convinto nelle sue nuove decisioni dalla determinatissima Lory Del Santo.

Nicola Vaporidis, gaffe con Vladimir Luxuria: "Bravo..."/ Lei: "Portami rispetto"

Nicolas Vaporidis ha creato scalpore in studio e tra il popolo del web a causa di questo gesto, ritenuto discutibile e da vero stratega. Durante la puntata del 31 marzo, l’attore ha cercato di discolparsi spiegando più e più volte le sue ragioni che però non hanno mai convinto la conduttrice, gli opinionisti e i telespettatori. Chiamata in causa, Vladimir Luxuria ha voluto dire la sua, scatenando una polemica ancora più accesa, sfociata in una caduta di stile da parte dello stesso Vaporidis, che nel rispondere all’opinionista si è rivolto a lei utilizzando il maschile. Cosa dobbiamo aspettarci da Nicolas Vaporidis? Certamente avrà tanto da dimostrare e i compagni non gli daranno vita facile. Il suo comportamento discutibile e poco limpido potrebbe aver irrimediabilmente segnato il suo percorso sull’isola, quanto meno in termini di affiatamento con il gruppo: attore o regista di strategie segrete? La sua vera identità la scopriremo forse nelle prossime puntate. Ciò che è certo è che Nicolas Vaporidis dovrà tirare fuori più personalità, dopo aver lasciato spazio – tra le altre cose – all’insinuazione di essere stato manipolato da Lory del Santo, voltando le spalle alla sua compagna d’avventura con cui aveva preso accordi differenti per le nomination.











© RIPRODUZIONE RISERVATA