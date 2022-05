Nicolas Vaporidis all’Isola solo per i soldi?/ Pesanti accuse dei fratelli Tavassi

Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis: ancora litigi?

La quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 si è aperta con un duro faccia a faccia tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. I due naufraghi sono stati chiamati a un chiarimento su quanto accaduto nei giorni precedenti. “Per me era una figura molto vicina a quello che reputo un amico. Invece su una cosa che poteva risolversi in un nulla ha caricato tutto con le offese. Persone come lui vivono questo reality solo come una vetrina, io vorrei viverla anche come una crescita personale”, ha detto l’attore. Immediata la risposta di Edoardo: “È falso da morire. Andava dall’altra parte a parlare male di noi, di Guendalina e di Carmen; ora invece viene da noi a parlar male dell’altro gruppo, per tenere buoni tutti e non farsi nominare. Mi fa disgusto e non voglio avere nulla a che fare con lui”. Inaspettatamente, però, nel corso della puntata i due si sono abbracciati, rinnovando il reciproco affetto.

Nicolas Vaporidis contro i fratelli Tavassi

Ma ieri notte è andata in onda l’extended edition dell’Isola dei Famosi con le immagini di domenica in cui Edoardo Tavassi ha lanciato accuse molto forti verso Nicolas Vaporidis. “Dice che vuole fare il naufrago serio. Parla male dell’Isola il programma che fa, questa cosa è disgustosa. Guardate che a me ripeteva di continuo che non vuole fare il trash come dice lui e che se ha fatto L’Isola è per un motivo che io so, questo è brutto”, ha detto Edoardo. Molto dura anche la sorella Guendalina, che ha rivelato che l’attore avrebbe detto a lei e Nick di aver accettato di fare il reality soltanto per il cospicuo cachet: “Racconta di quanto prende, per far vedere che lui ha un valore. Parla di cifre inesistenti. Rimarca sempre che lui non è trash, che lui non si mette in mezzo a certa gente e che sta qui perché gli hanno dato tanti, tanti, tanti soldi e che noi siamo dei poracci trash”. Ma anche Nicolas Vaporidis ha avuto da ridere sui fratelli Tavassi, soprattutto su Guendalina: “Lei davanti al cibo si trasforma in una bestia senza controllo, capace di fare qualsiasi cosa. Non c’è dignità in quello che fanno”.

