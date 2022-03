Nicolas Vaporidis attacca Carmen Di Pietro e Alessandro/ “Se il pubblico li salva vuol dire che ama il trash”

Nicolas Vaporidis attacca Carmen Di Pietro e Alessandro: “Se il pubblico li salva…”

Nicolas Vaporidis si è scagliato contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni. All’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro e il figlio si stanno attirando l’antipatia dei naufraghi. In queste ore però i due hanno sbottato spiegando che secondo loro sarebbe frutto di una strategia. Gli altri naufraghi avrebbero il timore di loro in quanto considerata una delle coppie più forti del programma. Durante il daytime del reality, Nicolas Vaporidis non le ha mandate a dire e ha aspramente criticato Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Secondo l’attore, i due meriterebbero di uscire in quanto non starebbero facendo una bella figura all’interno dell’Isola dei Famosi 2022 . Nicolas ha polemizzato sul fatto che la coppia starebbe catalizzando l’attenzione del pubblico offrendo uno spettacolo trash. Nicolas ha infatti dichiarato: “Se non vincono Laura e Clemente che hanno fatto di tutto, il pubblico, allora, vuole altra roba. È inutile sbattersi, pescare, costruire, cercare di fare delle cose. Tutto quello che vogliono è solo la litigata ed il rapporto dove si discute e basta”.

Nicolas ha poi rincarato la dose: “Se il pubblico preferisse ancora Carmen ed Alessandro, rispetto a Clemente e Laura, vuol dire che il pubblico predilige la parte gossippara e trash del programma”. In modo molto esplicito Nicolas Vaporidis ha rivelato di aver nominato la coppia di marito e moglie composta da Laura Maddaloni e Clemente Russo, perché secondo lui molto forti al televoto e quindi gli unici in grado battere e fare eliminare una volta per tutte la coppia di mamma e figlio.

Nicolas Vaporidis e Estefania Bernal vincono la prova leader

Nonostante non abbia un fisico da palestrato, Nicolas Vaporidis ha vinto per due volte consecutive la prova leader dell’Isola dei Famosi 2022. Non solo, ma giovedì durante la prova ricompensa ha dimostrato di avere forza e tenacia, difatti con l’aiuto delle coppie Russo e Rodriguez è riuscito ad aggiudicarsi tutti i premi ossia machete, olio, corda, sale e maschera. Il suo rapporto con Floriana sembra migliorato, qualcuno dubita che possa essere tornata la quiete, ma teme che da parte di Nicolas sia solo una tattica per non apparire agli occhi del pubblico rancoroso e irruento, al contrario della Secondi che invece non ha filtri ed è sempre alla ricerca della lite. Il gesto di riappacificazione si è avuto quando nella sfida tra Accopiadi e Sgamadi i primi vincendo si sono guadagnati una pizza da mangiare in un minuto. Nicolas ha offerto un morso della sua porzione a Floriana che ha accettato volentieri. A Playa Palapa giovedì si è disputata la nuova prova leader e ogni coppia ha partecipato con un solo elemento. Nicolas ha deciso di scendere in campo e sostenere la prova di resistenza: mantenere il più possibile le braccia tese in avanti tenendo stretto tra le mani un sacco pieno di sabbia pari a un quinto del suo peso corporeo. Al fotofinish Nicolas è riuscito a battere Jeremias aggiudicandosi per la seconda volta consecutiva la collana da leader.

Al momento delle nomination dell’Isola dei Famosi 2022 i naufraghi hanno votato Carmen-Alessandro, mentre la coppia leader formata da Nicolas e Estefania ha nominato Clemente-Laura, la motivazione è stata molto tattica, perchè sono forti e vanno quindi eliminati e visto che Carmen-Alessandro hanno già superato due televoti, chi meglio di loro può essere capace di farlo? La motivazione della nomination non è piaciuta ai coniugi Russo soprattutto a Laura che si è sfogata con la Morise e ha definito Nicolas un debole. L’attore ha detto che stima la coppia, la considera forte e per questo l’ha votata dando per scontato che riescono a superare il televoto. Questa frase ha infastidito l’ex judoka che invece ha provato a dare una sua interpretazione: siccome siete forti vi nomino per mandarvi a casa. I Russo non hanno tutti i torti e anche il pubblico ha dato la stessa interpretazione, con la differenza che ha applaudito la scelta di Vaporidis perché sperano che la coppia Clemente-Laura esca dal gioco. Nicolas è molto amato dal pubblico, grazie ai suoi film di successo come “Notte prima degli esami” si porta dietro una scia di fan che tifano per lui. Finora si sta comportando bene e in molti sperano in una sua vittoria anche se è troppo presto per fare pronostici.











