Nicolas Vaporidis attaccato da Blind, Clemente e Laura/ “Doppia faccia, ora basta”

Nicolas Vaporidis, l’attacco a L’Isola dei Famosi

Uno dei concorrenti più discussioni de L’Isola dei Famosi nelle ultime puntate è Nicolas Vaporidis. Il comportamento dell’attore non è piaciuto e molti colleghi, che lo hanno accusato di doppiogiochismo e falsità. Secondo tanti, infatti, il naufrago farebbe buon viso a cattivo gioco, accostandosi ogni volta ad un gruppo diverso a seconda delle convenienze e arrivando persino ad accusarlo di manipolare le persone. In particolare, a discutere con l’attore sono stati Blind, Laura e Clemente.

Laura Maddaloni "mi ha minacciato, me ne vado!"/ Caos all'isola dei famosi!

Ad aprire il discorso nei confronti dell’attore è stato Blind: “Oggi ho dovuto dirgli le cose come stavano… Mi sono stancato della sua doppia faccia… Del suo manipolare le persone… Ha sempre detto ‘Guendalina non la sopporto, la prossima volta nomino lei’” ha dichiarato il cantante. Nicolas si è subito difeso, dicendo che da parte sua non c’è mai stata alcuna strategia e che non sarebbe vero tutto ciò.

Clemente Russo "Dopo ti faccio un cul* così", Vaporidis "mi ha minacciato"/ È guerra

Nicolas Vaporidis, Guendalina lo “difende”: “Ha sbagliato ma Clemente e Laura…”

Successivamente, ad attaccare Nicolas Vaporidis a L’Isola dei Famosi è stata Estefania. “Prima parli male dei due fratelli e poi non li nomini… Prima dici di essere dalla nostra parte e poi nomini me…” ha dichiarato la giovane. L’attore ha spiegato di non aver nessuna intenzione di nominare Edoardo ed Estefania: secondo lui, sarebbe tutta un’invenzione della modella, che si è difesa dicendo: “Allora non venire qua a parlare male di Guendalina… Hai detto che non ti piace… A noi dici una cosa… Sei un falso…”.

Clemente vs Alessandro: "Vai da mammina a piangere"/ Carmen Di Pietro sbrocca e...

Secondo Nicolas Vaporidis, i naufraghi che appartengono al gruppo di Roger, Estefania, Clemente Russo e Laura, starebbero provando a mettere zizzania tra lui e gli altri concorrenti. “Stanno provando a rompere i rapporti tra di noi… E poi tutto quello che ho detto a loro io l’ho fatto presente anche a Guendalina… E lei lo sa” ha confermato l’attore. Secondo Guendalina, la colpa sarebbe di Clemente e Laura: “Nicolas può aver sbagliato ma loro due sono i più falsi di tutta l’Isola. Da quando si sono riuniti, vogliono farla pagare a Nicolas perché li aveva nominati. Stanno facendo il gioco più sporco di tutti. Ma attenzione perché adesso comincio a giocare anche io”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA