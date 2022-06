Nicolas Vaporidis bacchetta Mercédesz Henger all’Isola dei Famosi/ “Te la devi tirare”

Isola dei Famosi: i consigli di Nicolas Vaporidis a Mercédesz Henger

Nicolas Vaporidis e Mercédesz Henger, entrambi naufraghi dell’edizione del 2022 dell’Isola dei Famosi non hanno sempre avuto un buon rapporto. Tra i due naufraghi, infatti, ci sono state delle incomprensioni in passato. In particolare, Nicolas Vaporidis ha, spesso, sospettato che la compagna di avventure fosse poco sincera con Edoardo Tavassi. Mercédesz Henger, infatti, ha sempre dichiarato il suo interesse per il fratello di Guendalina Tavassi. Ma l’attore ha visto quest’avvicinamento della figlia di Eva Henger a Edoardo Tavassi come una strategia per destare l’interesse del pubblico dell’Isola dei Famosi.

Mercedesz Henger 'disperata' per Edoardo all'Isola/ Nicolas: "Ecco come conquistarlo"

Da un po’ di tempo, però, i rapporti tra i due naufraghi sono tornati distesi e Nicolas Vaporidis ha perfino deciso di dare dei consigli in campo amoroso a Mercédesz Henger. Secondo l’attore per conquistare Edoardo Tavassi, l’influencer deve cambiare atteggiamento. “Te la devi tirare, come te lo devo dire?… Non si desidera mai ciò che è facile da ottenere. Non è che ti devi trasformarti in una stro**a, però quel pizzico di incertezza“.

Mercedesz Henger, la sorella Jennifer: "Edoardo Tavassi mi piace"/ "Se lei è felice…"

Le lezioni di corteggiamento di Nicolas Vaporidis a Mercédesz Henger

Nicolas Vaporidis ha provato a spiegare a Mercédesz Henger come comportarsi per conquistare Edoardo Tavassi. La teoria dell’attore è che l’uomo sia come un predatore: “Se hai una strada per uscire dalla friendzone è quella. Non è continuando a rassicurare che tu ci sei, che tu lo vuoi… L’uomo è come una bestia, un cacciatore, l’istinto di un predatore… Inseguire chi scappa… Spesso neanche ti nota se stai fermo… La psicologia è più o meno la stessa“.

Nicolas Vaporidis ha spiegato alla compagna di avventure tutti i gesti che non deve più fare: “Devi evitare questo… I sorrisoni a ogni battuta… Siamo amici? Fai l’amico“. Sopratutto per il futuro rientro sull’isola di Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis ha avuto un consiglio da dare alla naufraga: “Sei felice che sia tornato… Lo abbracci come facciamo tutti noi… Non torni come un cagnolino che torna a casa il padrone e gli salti addosso“. Mercédesz Henger ha accettato di buon grado l’iniziativa del compagno di avventura: “Adesso che io e Nicolas siamo amici si è sentito in vena di darmi dei consigli. Le istruzioni per non essere una sottona… La prima regola è, se non erro, devo tirarmela di più… Secondo Nicolas la dignità l’ho già persa da qualche parte, quindi, perché non provare questa me stessa più trattenuta“.

Nicolas Vaporidis: "L'Isola mi ha liberato"/ "Ho mostrato chi sono davvero al pubblico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA