Nicolas Vaporidis, chi è l'attore romano che ha avuto un successo straordinario nel anni Duemila? Poi l'addio al cinema e l'attività a Londra

Nato a Roma nel 1981, Nicolas Vaporidis è stato un attore particolarmente amato durante gli anni Duemila, viste le sue partecipazioni a film di grandissimo successo come “Notte prima degli esami”, “Questa notte è ancora nostra”, “Ti amo in tutte le lingue del mondo” e altre pellicole che hanno ottenuto una popolarità importante. Il suo primo ruolo è arrivato quando aveva vent’anni: nel 2002 ha infatti recitato ne “Il ronzio delle mosche”, dopo aver studiato recitazione a Londra.

Vaporidis, infatti, ha deciso di abbandonare la facoltà di scienze della comunicazione alla quale si era iscritto per trasferirsi a Londra e lavorare come cameriere, studiando inglese e recitazione. Poi, i primi ruoli nei film e nelle serie tv, fino ad ottenere un successo importantissimo, diventando uno degli idoli dei giovanissimi. Nella sua carriera ha spesso anche doppiato e diretto diversi film, per poi decidere di allontanarsi per diversi anni dal mondo dello spettacolo, fino a partecipare nel 2022 a L’Isola dei Famosi, vincendo. “L’ho fatto per congedarmi dal sistema” ha raccontato.

Nicolas Vaporidis, chi è: la vita a Londra e la moglie Ali

A L’Isola dei Famosi, programma al quale Nicolas Vaporidis ha partecipato nel 2022, l’ex attore ha spiegato di non voler tornare nel mondo dello spettacolo, essendosi allontanato ormai definitivamente dal cinema e avendo una nuova vita della quale è più che felice. Oggi, infatti, si dedica alla sua attività di ristorazione. Nicolas ha aperto due ristoranti a Londra: un’attività cominciata diversi anni fa e ampliata.

Oggi Nicolas Vaporidis è felice da diversi anni insieme ad Ali Rinaldo, italo-inglese. A Vanity Fair, lo scorso anno, aveva spiegato: “Non sono mai stato così rilassato dentro una relazione. Ora apprezzo la confidenza, la sicurezza, la tranquillità”. Diverse, infatti, le fiamme di Nicolas Vaporidis, come Cristiana Capotondi, Ilaria Spada e Giorgia Surina, che ha anche sposato. Vaporidis e Ali Rinaldo si sono sposati al Castello di Montalto in Toscana, nel 2024.