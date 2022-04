Nicolas Vaporidis/ Come mai si è spento all’Isola dei Famosi?

Cosa dobbiamo aspettarci da Nicolas Vaporidis nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi? Ultimamente più schivo durante le polemiche e le rumorose litigate tra i naufraghi, certamente Vaporidis continuerà il suo grande percorso che potrebbe portarlo alla vittoria grazie all’impegno, alla correttezza e il suo essere una guida coerente e valorosa per tutta la sua tribù. Nicolas durante la nona puntata del reality ha continuato a distinguersi per la sua indole corretta e operosa. L’attore, infatti, nemmeno questa volta si è tirato indietro dal dire la sua versione dei fatti rispetto all’antipatico episodio che ha visto la sua squadra privata del fuoco, come punizione da parte dello Spirito dell’isola per aver trasgredito ad una delle regole base della convivenza tra le due tribù. Nel corso della settimana, infatti, Nick Luciani, ignorando le norme imposte dalla gara, aveva preso in prestito un attrezzo da lavoro alla squadra dei Tiburon. Questa trasgressione è costata cara ai membri dei Cucaracha, che non hanno potuto mangiare per una giornata intera. L’esultanza dei Tiburon, appreso questo provvedimento, ha mandato su tutte le furie gli avversari e, se da un lato Edoardo e Guendalina, tipicamente esuberanti, hanno protestato in modo eccessivamente chiassoso durante la diretta dalla Palapa, Nicolas si è mantenuto severamente mesto, parlando senza mai alzare i toni, non risparmiando parole dure nei confronti dell’egoismo dimostrato da parte degli avversari.

Risultato capo dei Cucaracha, a seguito della prova leader settimanale, Nicolas ha dovuto fare la sua nomination indicando Nick Luciani in quanto uno degli ultimi concorrenti ad essere approdato sull’Isola dei famosi. Nicolas Vaporidis continua a essere uno dei protagonisti indiscussi dell’Isola. Con la sua pacata rettitudine, sempre attento al bene del gruppo, raramente si infervora e se capita è perché si trova difronte ad atteggiamenti – a suo dire – egoisti o poco corretti da parte degli altri concorrenti. Sempre molto indaffarato per rendere più agevole possibile la vita dei naufraghi sulla Playa è ormai un punto di riferimento per tutti. L’uscita di Jeremias Rodriguez e l’allontanamento di Gustavo su Playa Sgamada avvenuta due puntate fa hanno certamente creato condizioni migliori per l’attore, dato l’astio reciproco emerso sin dall’inizio del reality e le numerose discussioni culminate in un inutile confronto faccia a faccia andato in scena durante l’ottavo serale.

Nicolas Vaporidis è ormai ai ferri corti con Guendalina Tavassi a L’Isola dei Famosi 2022. L’artista e la showgirl non vanno proprio d’accordo e la situazione sta diventando decisamente insostenibile. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è legata al furto di un cocco che ha portato a una lite abbastanza pesante tra i due. Sappiamo tutti come in questo programma la fame la faccia dalla protagonista e come possa diventare decisamente delicato il vedersi sottrarre una razione da parte di chi invece dovrebbe fare squadra. Da vero leader Vaporidis ha deciso di scendere in campo e di puntare il dito contro la ragazza facendo scoppiare una vera e propria polemica.

Questo ha portato alla formazione di due fazioni con una parte dei concorrenti dell’Isola dei Famosi che si schierano dalla parte di Nicolas e chi invece è al fianco di Guendalina. Quest’ultima ha sbottato di fronte a Roger Balduino e Blind consapevole di come questi avevano portato via un cocco infischiandosene delle sofferenze degli altri e senza dividere quello che era un bottino molto succulento. Nicolas ha poi preso la situazione in mano cercando di portare una pace che però non si è scatenata. Stasera durante il solito appuntamento del venerdì ci sarà la possibilità di vedere se tra i concorrenti del programma è ritornata la tranquillità.











