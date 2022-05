Nicolas Vaporidis confessione choc/ “Laura dice che le ho messo le mani addosso”

Clemente Russo ha minacciato Nicolas Vaporidis?

Puntata molto tesa all’Isola dei famosi 2022. Il gruppo, riunito da qualche puntata, è più diviso che mai. E nel corso della diretta non sono mancati scontri e discussioni. Dopo la fine della prima prova della serata Ilary Blasi si è collegata con Alvin per fare due chiacchiere con i naufraghi ma è scoppiato un vero putiferio. “Si tratta di minacce che sono state dette da Laura e clemente a Nicolas e a quanto pare il contrario. Io non ero presente alla dinamica”, ha detto Alvin, spiegando alla conduttrice cosa stava succedendo sull’Isola. “Se la minaccia è un gesto con le mani accompagnato da parole… Io gli ho semplicemente detto che dopo in Palapa gli avrei fatto un cu** così davanti a tutti… Un cu** così a parole”, ha spiegato Clemente Russo. Laura ha cercato di prendere la parola, ma Alvin ha preferito far parlare Nicolas Vaporidis.

Clemente Russo "Dopo ti faccio un cul* così", Vaporidis "mi ha minacciato"/ È guerra

Nicolas Vaporidis confessione choc su Laura Maddolini

Nicolas Vaporidis si è difeso dicendo che Laura Maddaloni, moglie di Clemente Russo, sarebbe arrivata a muovere delle accuse completamente false e molto gravi nei suoi confronti: “Un pugile campione olimpico, uno sportivo che dice ti faccio un cu** così e la moglie che per difenderlo dice che le ho messo le mani addosso. Questa non è sportività, non sanno stare al gioco. Ho tutti testimoni, grazie a Dio. Non ho mai fatto queste cose e sentirmi dire da una donna che le ho messo le mani addosso è una calunnia”. Mentre la Mandolini ha replicato: “È la verità”. La tensione si è fatta sempre più alta, tanto che la moglie del pugile ha dichiarato a gran voce di voler abbandonare L’Isola: “Me ne voglio andare da qua…Ormai si è andati oltre il gioco…Basta!”. Ilary Blasi ha cercato di calmarla e rimandato la discussione in Palapa, dove però non si è arrivati a un chiarimento.

LEGGI ANCHE:

Nicolas Vaporidis ha un crollo/ Svelata l'identità della misteriosa fidanzata…NICOLAS VAPORIDIS PIANGE ALL'ISOLA "MI MANCA LA FAMIGLIA"/ "Non pensavo fosse così"

© RIPRODUZIONE RISERVATA