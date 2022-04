Nicolas Vaporidis dopo il malore: “Non riuscivo a muovermi bene”/ Cos’è successo

Malore all’Isola dei Famosi per Nicolas Vaporidis. Dopo la prova del Girarrosto, dove ha partecipato insieme a Roger Balduino, l’attore si è sentito male dopo essere rimasto appeso per più di tre minuti. Una volta uscito dall’acqua, il concorrente ha accusato un malore ed è stato portato in infermeria. I medici della produzione lo hanno tenuto in osservazione per qualche ora, cercando di capire quali fossero le sue condizioni di salute. Mentre i naufraghi sono tornati sulle rispettive isole, Vaporidis è rimasto in infermeria.

Una volta tornato in spiaggia, il concorrente ha raccontato: “Sono stato male subito dopo. Ragazzi sì sono stato malissimo, mi sentivo come un vecchio di 100 anni. Ero come stordito non riuscivo a muovermi bene. Su quell’arnese avevo le mani e le gambe che non si staccavano, vi giuro che sono stato male anche dopo. Adesso però sto benissimo”.

Una volta tornato sull’isola, Nicolas Vaporidis è stato accolto con felicità dagli altri naufraghi, preoccupati per le sue condizioni di salute. L’attore ha spiegato di non riuscire a muovere bene le mani e le gambe, che proprio non riuscivano a staccarsi. Dopo essere rimasto qualche ora in osservazione, però, il concorrente è tornato a star bene. Jeremias, al contrario degli altri compagni, non ha reagito bene al suo ritorno. Secondo il fratello di Cecilia e Belen, infatti, Vaporidis sarebbe stato male per le nomination ricevute e non per le prove.

Jeremias Rodriguez, parlando con Laura Maddaloni e Andrea Iannoni, ha detto: “Ha voluto fare la furbata di mettermi tutti contro e alla fine è finito lui in nomination. Poi lo vedete che è diventato subito cattivo appena ha perso il gioco, sì è diventato cattivo con quelli che erano con lui. Sparlava di me tentava di mettermi gli altri contro“. Il malore, secondo Jeremias, non sarebbe dunque dovuto alla prova ma al fatto di essere in nomination. Tra i due non scorre affatto buon sangue e questa ne è l’ennesima prova.











