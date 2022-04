Nicolas Vaporidis e Guendalina Tavassi, scontro all’isola per furto di cocco/ “Parti sempre come un toro…”

L’isola dei famosi 2022, esplode il caso furto dei cocchi: Nicolas Vaporidis e Guendalina Tavassi discutono

Nel gioco de L’isola dei famosi 2022 il gruppo dei naufraghi si divide in due squadre, dopo che le coppie sono scoppiate, e si solleva la prima guerra intestina tra i gruppi capeggiati rispettivamente dai leader Licia Nunez e Nicolas Vaporidis. Il motivo alla base dell’astio tra le due fazioni?

C’entra il furto di alcune noci di cocco, di cui sono stati tacciati i naufraghi Roger Balduino e Blind. Quest’ultimi – stando alle lamentele di Guendalina Tavassi, che è sbottata nel gioco made in Honduras, per i cocchi andati perduti- hanno scatenato tra le reazioni più disparate nel gruppo dei naufraghi, sottraendo ai rivali due cocchi acerbi. “Ragazzi sono i nostri dietro lo scoglio, li mettevamo lì perché erano ancora verdi… Sono i nostri! Va bene tanto li mettono in punizione, perché non possono toccare le cose nostre. Io non li faccio cucinare questa sera…”, è così intervenuta Guendalina Tavassi, parlando di e a Blind e Roger, segnalando quindi loro che i due cocchi sottratti fossero di proprietà del suo gruppo.

Tirato in ballo nella discussione dalla stessa Guendalina -che gli ha reso testimonianza del furto- Nicolas Vaporidis ha poi cercato il confronto con Roger Balduino e Blind. I toni della discussione si sono, poi, accesi con l’intromissione nella stessa dell’ex Grande fratello.

Nicolas Vaporidis chiarisce con Guendalina Tavassi sul cocco-gate

Ma con l’intromissione nel confronto a 3 di Guendalina Tavassi a L’isola dei famosi 2022, Nicolas Vaporidis si è palesato indispettito e ha invitato la naufraga ad alleggerire i toni, dal momento che a suo avviso il furto di due cocchi non fosse un buon motivo per dare vita ad una guerra tra i due gruppi competitor. Un invito che Guendalina non ha gradito.

“Roger i cocchi sono i nostri… Non è il vostro territorio. Per favore Guendalina fammi fare. Non sono un moralista, ma so che si può comunicare e un cocco non può essere motivo di discussione. Non puoi rispondere sempre così a tutto, il tuo modo di parlare non è mai tranquillo, tu parti sempre come un toro”, sono le dichiarazioni che il leader Nicolas Vaporidis ha rivolto a Guendalina, intento a placare gli animi bollenti dei naufraghi finiti al centro del nuovo scontro, a L’isola dei famosi 2022.











