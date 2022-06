Nicolas Vaporidis è il primo finalista a L’isola/ “Volevo farmi riconoscere..”

L’isola dei famosi 2022, Nicolas Vaporidis diventa il primo finalista

Quando ormai mancano poche puntate alla diretta della finale, la nuova puntata de L’isola dei famosi 2022, in onda il 13 giugno 2022 su Canale 5, decreta il primo finalista, che si rivela essere il primo favorito dalle scommesse dei bookmakers alla vittoria finale del reality. Il naufrago in questione è Nicolas Vaporidis, che nel corso del reality condotto da Ilary Blasi ha ampiamente dimostrato di volersi mettere in gioco nel bene e nel male come persona, in quello che lui definisce uno sliding doors della sua vita, ovvero una fase di svolta.

Nicolas si aggiudica il titolo di primo finalista dopo aver superato due prove in diretta: la prima ha visto i naufraghi uomini indicare tramite votazioni i 3 uomini che si sarebbero sfidati alla prova fisica aperta per il posto di prima finalista a L’isola dei famosi, la seconda prova fisica ha visto Nicolas sbaragliare la concorrenza maschile in Honduras. Ma non è tutto. Perché in quanto uomo candidato alla finale, Nicolas ha dovuto sostenere una prova televoto con la candidata donna al posto di primo finalista, prova per cui il pubblico ha votato compatto per l’attore capitolino e dalle origini greche.

Nicolas è grato al pubblico: le reazioni all’accesso in finale

“Ho iniziato il primo giorno e per il cambiamento e il percorso che ho fatto, vi ringrazio con tutto il cuore- fa sapere quindi il primo finalista in gioco a L’isola dei famosi 2022, in un primo discorso tenuto in vista della finale-. Sono contento e stupito. Io non do niente per scontato. Avere questo feedback della gente, che corrisponde a quello che sento”. A questo punto, dallo studio tv del format Vladimir Luxuria lo incalza sul futuro Nicolas: “Cambierai o sarai così?”. E l’attore di Notte prima degli esami fa sapere: “Vladi posso dire che so di non piacere agli altri. Ma io volevo farmi riconoscere da chi mi conosce. Spesso non mi è convenuto essere me, ma sarò me il più possibile”. Nel frattempo l’opinione del popolo del web sull’accesso di Nicolas Vaporidis sembra essere concorde: “Se lo merita”, “Daje”, si legge tra i commenti social più aggreganti.

