Nicolas Vaporidis e il triste retroscena sulla sua infanzia/ “Mio padre abbandonò…”

Nicolas Vaporidis soffre di demofobia, la rivelazione di Guendalina Tavassi

Nicolas Vaporidis ha vissuto momenti difficili durante la sua vita. L’Isola dei Famosi ha però segnato una rinascita per l’attore tanto che al Settimanale Nuovo ha confidato: “Non volevo partecipare a questo reality. Ora che ho vinto posso gridarlo al mondo intero: sono felice, sono un uomo nuovo, ho capito che cosa vale davvero nella vita e soprattutto che non devo avere più paura degli altri”, ha confidato. Nicolas Vaporidis aveva conquistato il pubblico femminile interpretando Luca Molinari in “Notte prima degli esami”. Tanti i film di successo a cui però sono seguiti anni di buio in cui il telefono non squillava più. Nonostante tutto però Nicolas si è fatto forza e ha deciso di abbandonare la recitazione per aprirsi due ristoranti a Londra. Proprio in questa città ha conosciuto l’amore. Nicolas però ha preferito mantenere il riserbo sulla sua storia con Ali senza lasciar trapelare nulla.

Nicolas Vaporidis asfalta Jeremias e i coniugi Russo/ "Giocatori veri. Mi auguro..."

In questo reality, Nicolas ha dovuto però fare i conti anche con la sua malattia. Qualche tempo fa lui stesso aveva dichiarato di soffrire di una particolare condizione psicologica che lo portava ad avere paura della gente e degli assembramenti. Una condizione che però era peggiorata dopo la pandemia. Guendalina Tavassi in merito aveva svelato un retroscena: “Io e Edoardo sapevamo che stava lavorando per superarla. Abbiamo capito che stava superando dei dolori legati all’infanzia”.

Nicolas Vaporidis "Lory Del Santo? Alcuna affinità"/ "Carmen genio comico, Edoardo…"

Nicolas Vaporidis e il drammatico racconto sulla sua infanzia: “Mio padre ha lasciato me e mamma…”

Nicolas Vaporidis non ha mai avuto un rapporto con suo padre. Guendalina Tavassi ha svelato questo inedito retroscena sul naufrago dell’Isola dei Famosi. Lei e il fratello Edoardo si sono rispecchiati molto nella sua storia e forse per questo hanno intrecciato un legame così forte. Lo stesso Vaporidis in un’occasione aveva aperto il suo cuore confidando: “Mio padre ha lasciato me e mamma quando avevo solo tre anni e mia sorella uno. Sono cresciuto con il nonno paterno, l’amore non mi è mancato ma qualcosa dentro ha fatto sempre male”.

Nicolas Vaporidis "Non amo parlare delle mie ex"/ "Rapporto con Ali? Mai avuto prima"

Un’assenza che ha condizionato la sua vita spingendolo a volte a fare scelte affrettate come quella di divorziare da Giorgia Surina dopo pochi anni di matrimonio o quella di lasciare la recitazione. Guendalina Tavassi però si augura che dopo questa esperienza, Nicolas possa cambiare rotta: “Mi auguro che Nicolas torni a recitare. Merita di fare pace con se stesso. Questa vittoria lo aiuterà a ricominciare a vivere appieno, senza paure”, ha dichiarato la sorella di Edoardo. Nicolas intanto con la coppa in mano è pronto a tornare a Londra dal suo amore. Un amore che è riuscito a regalargli di nuovo la serenità e che ha contribuito a fargli scoprire dei lati di sé che non conosceva.











© RIPRODUZIONE RISERVATA