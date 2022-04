Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez lite furiosa all’Isola/ “Che maschio sei!”

L’isola dei famosi 2022, esplode lo scontro Jeremias Rodriguez vs Nicolas Vapordis

Alla vigilia della nuova nonché sesta puntata de L’isola dei famosi 2022, prevista per il 7 aprile 2022 su Canale 5, si registra un acceso scontro in Honduras tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis. Oggetto della discussione tra i due naufraghi è il pasto caldo che Nicolas ha preparato al servizio del resto dei naufraghi, che risulta non essere di gradimento a Jeremias, tanto che il fratello di Belen Rodriguez muove una contestazione all’attore pubblicamente. Il modello e influencer di origini argentine, quindi, così esordisce le sue lamentele ai danni dell’attore: “Da domani torno ai fornelli eh, basta, non cucinate più. Comunque grazie per la cena“. Insomma, la porzione di riso e lumache toccata a Jeremias non è affatto piaciuta al fratello di Belencita, questo perché -secondo quanto lamenta quest’ultimo- Nicolas gli avrebbe servito delle lumache cotte sporche di sabbia, e in buona parte bruciate. “Jere ma non esagerare, ringrazia Dio che ti abbiamo cucinato!” è la pronta replica dell’attore capitolino al fratello di Belen Rodriguez. Nicolas poi prosegue: “C’è un limite! E questo non va bene e le lumache sono sporche e il riso è sciapo, ma ringrazia che mangi!”.

Nell’attesa della nuova e quinta puntata de L’isola dei famosi 2022, quindi, Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez si rivelano dei nemici giurati. E la discussione che accende l’astio tra loro si fa via via dai toni sempre più accesi. “Vai ad urlare da un’altra parte, hai perso la calma, stai calmo! Che maschio che sei ad urlare come un matto. Sei ridicolo! -si scaglia quindi al veleno contro Vaporidis, Jeremias-. Sei veramente ridicolo! Io stavo ironizzando. Vai di là che stavo ironizzando, non fare il moralista“. “E se stavi ironizzando io non l’ho capito“, replica Nicolas, “Ma non si disprezza la gente che cucina“.

All’indomani dell’alterco, Jeremias Rodriguez si è lasciato andare al libero sfogo su quanto accaduto con Nicolas Vaporidis, in un confessionale rilasciato alla produzione de L’isola dei famosi 2022: “Si è iniziato a vedere le vere personalità delle persone, è una persona aggressiva, poi chiede scusa ma questo non lo giustifica“.













