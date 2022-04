Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez: scontro tra maschi alpha/ I due naufraghi destinati a nominarsi

Nicolas Vaporidis reagisce male a Jeremias Rodriguez: “La prossima volta…”

Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez sono ai ferri corti. All’Isola dei Famosi, i due naufraghi si sono insultati a causa di un piatto di lumache e riso cucinato male. Sarebbe stato Jeremias ad innescare la discussione: “Le lumache sono tutte sporche, da domani torno ai fornelli, ragazzi, basta non cucinate più”. Jeremias non avrebbe affatto gradito quanto cucinato da Nicolas Vaporidis che se l’è presa sul personale rispondendo a tono: “Jere però dai, non esageriamo, ho capito ma ringrazia che ho cucinato, se non ti va bene cucinati solo, ma che veramente?”. Nicolas non aveva insultato Jeremias ma lui si è sentito infastidito dalla provocazione del naufrago e ha replicato: “Ho detto che da domani torno io ai fornelli, calmati un pochino”.

Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez lite furiosa all'Isola/ "Che maschio sei!"

Nicolas Vaporidis ha perso però le staffe di fronte al suo atteggiamento maleducato: “No calmati tu, stiamo mangiando e dici ‘queste non vanno bene, sono sporche, fanno sch*fo, il riso è sciapo’, ma ringrazia che mangi! Non disprezzare le cose che mangi, sei intelligente come ragazzo, se ti girano i cogli**i. Non si disprezza ciò che si mangia”. La replica di Jeremias non si è fatta attendere. Il fratello di Belen ha spiegato che stava ironizzando anche se guardando la clip non si direbbe: “Vai a urlare da un’altra parte, hai perso la calma per una cosa stupida che stavo ironizzando, quindi stai calmo, parla da solo, vai via e parla da solo. Che maschio che sei a urlare come un matto, stavo ironizzando, sei veramente ridicolo. Non fare il moralista, vai di là, non voglio parlare con te. Io sono calmissimo sei tu che urlavi”. Un confronto serrato tra i due che non riescono proprio a vedersi di buon occhio. Chissà che prima o poi riusciranno a trovare la sintonia.

Deborah Togni, fidanzata Jeremias Rodriguez/ "Una delle sorprese più belle"

Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez, è antipatia tra i due naufraghi

Il naufrago Nicolas Vaporidis che partecipa come singolo ha sin da subito dimostrato grandi abilità sull’isola in Honduras, è stato il primo concorrente a riuscire a pescare con grande stupore di tutti. L’attore ancora fatica ad inserirsi nel gruppo avendo avuto delle discussioni con altri naufraghi che l’hanno definito una persona snob e desideroso più che altro di mettersi in mostra all’interno del programma. Il giovane ha infatti avuto dei problemi con i coniugi Russo, a causa delle numerose nomination del leader, che ha portato molta ostilità. Nicolas ha avuto anche qualche screzio con Jeremias Rodriguez sempre a causa delle nomination, dove evidentemente emergono in maniera evidente dissapori e antipatie che sorgono all’interno del gruppo dei naufraghi.

Jeremias Rodriguez perde le staffe con Ilona Staller/ "Parli alle spalle e..."

Il comportamento di Nicolas ha fatto innervosire Jeremias che ha deciso chiudere definitivamente la discussione e sbottare nei suoi confronti. Nicolas ha avuto modo durante la diretta dell’ulitma puntata di potersi scusare con Vladimir Luxuria, nei confronti del quale si era rivolto parlando al maschile. Questo gesto dell’attore aveva scatenato una bufera sul web e tra i fan che hanno commentato in maniera negativa il comportamento di Vaporidis, che seppur richiamato da Luxuria imperterrito ha continuato a parlare con lei al maschile. Vladimir ha accettato e perdonato il naufrago che si è dimostrato sincero nel momento delle scuse, anche memore delle sue interviste durante il film Outing. Oltre che dissociarsi dalle accuse degli altri compagni che lo definiscono uno stratega, ha dichiarato invece di essere una persona molto impulsiva. Vladimir è stata diretta nei suoi confronti, definendolo suscettibile, come effettivamente si dimostra anche all’interno del gruppo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA