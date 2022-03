Nicolas Vaporidis e la malattia: demofobia e perdita di capelli/ “Dovrei curarmi..”

Nicolas Vaporidis mostra un nuovo sé a L’isola dei famosi 2022: la svolta

L’isola dei famosi 2022, condotta da Ilary Blasi con la collaborazione speciale degli opinionisti tv, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, ha ufficialmente aperto i battenti il 21 marzo 2022 su Canale 5 e, intanto, uno tra i concorrenti ingaggiati nel cast del reality, Nicolas Vaporidis, desta clamore per il suo evidente cambiamento. L’attore ed ex marito dello storico volto di MTV, Giorgia Surina, intrattiene i telespettatori con il gioco avviato in Honduras proponendosi con un look dalla svolta radicale, rispetto al passato: sono ormai lontani gli anni in cui il protagonista di Notte prima degli esami conquistava folle di ragazzine con il suo inconfondibile caschetto di capelli neri. Oggi -così come il naufrago si mostra in tv, alle prese con le prove di sopravvivenza in Honduras- lui propone un taglio di capelli rasati a zero.

Un cambiamento, quello in fatto di look, che per il diretto interessato ha rappresentato un momento di transizione piuttosto impegnativo nella vita. “È stato un trauma, un lutto con tanto di cerimonia annessa. I pochi rimasti li chiamo per nome e cognome”, ha fatto sapere di recente sulla perdita di capelli, in un’intervista concessa sulle frequenze radiofoniche di Radio Club 91. E in merito ai capelli che gli hanno garantito il successo, ha poi proseguito tra il serio e il faceto, ricorrendo all’autoironia: “Li ho tagliati tutti e alé. Alla fine questo look piace e poi da piccolo li portavo così”.

In occasione delle riprese del video di presentazione registrato per il pubblico de L’isola dei famosi 2022, Nicolas Vaporidis non ha fatto mistero degli effetti sortiti dal successo mediatico ottenuto negli anni, attraverso la sua carriera di personaggio popolare e attore stimato dalla critica. “Il successo l’ho vissuto come uno tsunami -rivela, quindi, il famoso nella clip che lo introduce come naufrago ufficializzato nel cast del reality honduregno-, invece di cavalcarlo mi ha travolto e basta”. “Oggi ho scoperto una leggerezza che prima non avevo”, prosegue, dichiarandosi in un certo senso ormai libero dal peso del “successo” ottenuto.

In occasione di un’intervista concessa a Ok Salute & Benessere, il naufrago ha inoltre svelato un disturbo di cui soffre e che potrebbe di fatto rivelarsi una carta vincente, nel gioco condotto a L’isola dei famosi, dove la solitudine e le prove per la sopravvivenza la fanno da padrone. “Ho paura dei luoghi affollati -ha dichiarato l’isolano, che ora, però, vive la solitudine in Honduras insieme a un gruppo ristretto di famosi colleghi-. Fin da quando ero ragazzo odiavo le discoteche, poi crescendo la nevrosi è peggiorata. Non riesco proprio a stare alle feste o alle occasioni pericolose. La gente mi fa paura. I miei amici sostengono che dovrei farmi curare”.

Che, quindi, Nicolas Vaporidis possa rivelarsi uno dei papabili candidati alla finale e alla vittoria del reality di Canale 5? Staremo a vedere!











