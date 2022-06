Nicolas Vaporidis e Nick Luciani, colpo di scena/ Dopo la dura lite, confronto e…

Isola dei Famosi 2022: Nicolas Vaporidis e Nick Luciani siglano la pace

Dopo settimane di discussioni e incomprensioni, al termine della 23esima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, tornati sulla spiaggia che è diventata la loro casa, Nicolas Vaporidis e Nick Luciani regalano un colpo di scena al pubblico. Nel corso del daytime del 14 giugno, infatti, i due naufraghi, senza la presenza degli altri concorrenti, si sono confrontati nuovamente. “Hai capito cosa volevo dirti in palapa”, ha chiesto Vaporidis a Nick.

“Il fatto che ti contesto è di non aver avuto la coerenza perchè potevi dirmi che ti sono antipatico e mi stava bene“, ha aggiunto l’attore. “Mi è antipatico il modo che, poi, capisco anche che fa parte di te“, ribatte Nick. “Ma tu non hai detto ad Edoardo che ti stava antipatico il modo”, ribatte Vaporidis. “Allora mi sono spiegato male. E’ il modo che mi sta antipatico”, dice ancora Luciani che promette di dire a Nicolas tutto ciò che gli dà fastidio siglando, così, la tregua con l’attore.

Edoardo Tavassi festeggia Nicolas Vaporidis

La 23esima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha regalato a Nicolas Vaporidis la finalissima del 27 giugno. Tornati in spiaggia, subito dopo la diretta con Ilary Blasi, Edoardo Tavassi e Nicolas hanno festeggiato insieme. “Nicolas è il vero naufrago di quest’isola“, ha detto il fratello di Guendalina Tavassi durante il daytime.

“Sono felicissimo per lui e per me è come se, potenzialmente, avessi vinto perchè è la persona con cui, davvero, vorrei arrivare in finale”, ha aggiunto Edoardo non nascondendo il desiderio di strappare a sua volta il biglietto per l’ultima, attesissima puntata dell’Isola dei Famosi 2022.

