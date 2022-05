Nicolas Vaporidis, ex marito Giorgia Surina/ “Eravamo piccoli, io soprattutto…”

Nicolas Vaporidis: il breve matrimonio con Giorgia Surina

L’attore Nicolas Vaporidis, attualmente naufrago all’Isola dei Famosi 2022, è l’ex marito di Giorgia Surina. I due sono convolati a nozze l’8 settembre del 2012 a Milano con rito civile per poi dirigersi a Mykonos, in Grecia, insieme agli amici più stretti in un hotel dell’isola. Nelle foto delle nozze pubblicate in esclusiva da “Chi” Giorgia Surina appariva raggiante in un abito classico, bianco, con un lungo strascico e i capelli raccolti, mentre l’attore indossava un semplice abito scuro. Il matrimonio, però, è durato meno due due anni: a febbraio 2014 la coppia ha annunciato il divorzio. “In certi momenti ti sembra che l’amore non esista. Ti crolla tutto e pensi di aver creduto in una favola. Mi sono lasciata attraversare dal dolore, senza combatterlo, come fosse un fulmine: così come è entrato, è anche uscito”, ha spiegato Giorgia Surina in un’intervista a Vanity Fair qualche anno dopo.

Nicolas Vaporidis e Giorgia Surina: perché si sono lasciati?

Giorgia Surina è riuscita a superare il dolore per la fine del suo matrimonio con Nicolas Vaporidis grazie alla sua famiglia e ai suoi amici: “Quell’esperienza mi è servita per capire cosa voglio da una relazione e che cosa sono disposta a dare. L’amore che avevo perso ho cercato di indirizzarlo verso i miei amici e i miei genitori. Sono ripartita da me, dalle cose che mi piace fare, e ho capito che l’amore esiste eccome, è il motore di tutto”, ha detto sempre su Vanity Fair. L’attore, invece, recentemente ha risposto ad alcune domande dei suoi fan su Instagram. Alla domanda “Perché ti sei lasciato con tua moglie?”, ha detto: “Eravamo piccoli, io soprattutto, ed incapaci di prenderci cura di noi”, aggiungendo di non essersi mai pentito del matrimonio con la Surina.

