Giorgia Surina ospite a La Volta Buona: il matrimonio con Vaporidis e il suo nuovo amore

Tra gli ospiti della puntata de La Volta Buona in onda oggi, venerdì 19 settembre, su Rai 1, c’è anche Giorgia Surina. Recentemente, la conduttrice ha lanciato il suo videopodcast “Vita e futura”, e, per l’occasione, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, parlando del suo presente, ma anche del suo passato. Addirittura, ha deciso di affrontare un argomento delicato, ovvero il matrimonio “lampo” con Nicolas Vaporidis. Com’è noto, i due si sono sposati nel 2012, per poi divorziare solamente due anni dopo, nel 2014.

A distanza di anni, Giorgia ha confessato di non essere orgogliosa del matrimonio con l’attore, tanto da aver preferito non affrontare l’argomento per più di un decennio. “È durato talmente poco, anche se credo sia stato coraggioso sposarsi nonostante ci fossero tutte le premesse perché si rivelasse una decisione sbagliata. Ma non ne vado fiera, semplicemente ci sono cose che a volte non sono come te le aspetti“, ha rivelato. A quanto pare, gli indizi che la relazione non era giusta c’erano fin dall’inizio, ma l’attrice li ha saputi riconoscere solo a distanza di tempo.

Giorgia Surina ospite a La Volta Buona: chi è il nuovo compagno

Ad ogni modo, oggi Giorgia Surina ha voltato pagina e il suo cuore è finalmente sereno grazie a un nuovo compagno, di cui però mantiene la massima riservatezza. Nonostante siano legati da diversi anni, la conduttrice non ha mai voluto rilevare l’identità del suo fidanzato, vivendo con grande riserbo questo legame. Ciò che ha raccontato è che questa storia le ha ridato equilibrio e sicurezza e che tra i due l’amore pare procedere a gonfie vele. A questo punto, non resta che seguire La Volta Buona per scoprire se rivelerà ulteriori dettagli sul compagno.