Nicolas Vaporidis/ Fidanzata? Scatta la polemica a L’Isola dei Famosi 2022

Durante la settimana Nicolas Vaporidis si è lamentato a L’Isola dei Famosi molto del dolce far niente di Ilona Staller. L’attrice ci è rimasta male, perché ha sempre difeso Nicolas, ma l’attore non si lascia intenerire e accusa la naufraga di approfittare delle persone che ha intorno per farsi fare dei favori. Non è una questione di antipatia, ha precisato il Vaporidis, ma tutti si prodigano per fare qualcosa mentre lei vive sulle fatiche degli altri. A difendere Ilona c’ha pensato Licia replicando che l’Isola è piena di pregiudizi. In puntata la tribù del naufrago ha affrontato una sfida con la squadra avversaria e ha perso. per i naufraghi della Cucaracha è partito un televoto flash e Nicolas è riuscito a salvarsi con il 26% dei consensi.

Nel momento delle nomination a Nicolas Vaporidis la conduttrice Ilary Blasi ha chiesto di parlare alla sua fidanzata de L’Isola dei Famosi 2022. Nicolas è entrato nell’Isola dichiarando di essere single, ora il gossip lancia la notizia che è fidanzato. L’attore non nega, al contrario ha affermato che ha scelto di mantenere segreta la sua relazione per proteggere la sua fidanzata. Grazie a lei riesce ad essere se stesso. Ilary vorrebbe saperne di più, ma l’attore ha preferito seguire la sua linea difensiva, se non ne voluto parlare è perché non è solo con Ilary, però se lei fosse interessata a conoscere l’identità della sua compagna, potrebbe farlo davanti a un caffé a quattro occhi.

Gli scontri con Jeremias Rodriguez

Nicolas Vaporidis è entrato bene nel personaggio del naufrago, anche se qualcuno lo accusa di voler fare tutto lui per avere maggiore visibilità. In passato non sono mancati gli scontri verbali con Jeremias Rodriguez ma solo per una incompatibilità di carattere. Il pubblico all’inizio lo considerava un po’ falso e visto che conosce bene il mestiere della recitazione, in molti hanno dubitato della sua sincerità. Adesso sta venendo fuori la vera personalità di Nicolas e il pubblico si sta affezionando a lui. mentre prima le sue nomination venivano fatte in base all’antipatia e simpatia della persona, adesso segue una tattica di gioco, perchè come ha detto in più di un occasione il suo obiettivo è vincere l’Isola dei Famosi.

