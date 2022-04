Nicolas Vaporidis/ “Fidanzata? Voglio proteggere le persone che amo”

Nicolas Vaporidis è uno dei protagonisti indiscussi de L’Isola dei Famosi 2022. L’attore di “Notte prima degli esami” sin dal suo arrivo in Honduras si è fatto notare per il suo comportamento; c’è chi lo considera uno stratega e chi non l’ha ancora inquadrato. Sta di fatto che da settimane non si parla che di lui e diciamo che il naufrago non perde occasione per attirare l’attenzione su di se. Durante l’ultima diretta, infatti, è stato protagonista di un accesissimo confronto con Ilona Staller che l’ha accusato: “sono incazzata nera con te, mi hai calunniato e mi ha fatto molto male come donna. Pentiti”.

Ilona Staller Vs Vaporidis "Spari cazz*te, pentiti!"/ "Mi hai offesa come donna"

L’attore dispiaciuto per le parole di Ilona si è scusato: “scusa, mi dispiace moltissimo e quelle parole le ho dette con Eduardo in un contesto di maschi al bar che capisco sia brutto da sentire. Mi sono scusato anche fuori dalle telecamere, come artista ho grande stima di te. Per quel che riguarda la giocatrice, io quello che ho detto un po’ lo penso, credo tu abbia fatto il minimo sindacale da quando sei qui. Il pensiero di te giocatrice ce l’ho ancora e l’ho espresso in modo brutto. Ho utilizzato toni stronzi e spero che tu mi possa perdonare perché umanamente io non ho nulla contro di te”.

Nicolas Vaporidis/ Fidanzata? Scatta la polemica a L'Isola dei Famosi 2022

Nicolas Vaporidis e la fidanzata segreta: chi è?

Non solo, a l’Isola dei Famosi 2022 è scoppiato anche il gossip sulla vita privata di Nicolas Vaporidis. L’ex di Cristiana Capotondi è partito da single, ma in realtà è felicemente fidanzato. A far scoppiare la bomba è stata anche Ilary Blasi che durante un confronto con il naufrago gli ha chiesto se fosse vera o pure no l’indiscrezione. Vaporidis messo alle strette ha ammesso di essere fidanzato, ma di non averlo detto per salvaguardare la privacy della sua compagna. “C’è una persona, non vedo l’ora di rivederla – ha confessato Vaporidis – “io voglio proteggere le persone che amo e vorrei ci fosse un’attenzione delicata. Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimento non sono mai stato abituato a viverlo: lei mi fa sentire come non sono mai stato prima, riesco ad essere veramente io”.

Fidanzata Nicolas Vaporidis, chi è?/ Alajmo "Si chiama Giulia ed è mora, non bionda…"

Non solo, l’attore ha poi aggiunto: “stiamo assieme da pochi mesi. Lei è una persona estremamente intelligente e l’intelligenza è una delle cose più sexy che una persona possa avere. In tutti i momenti penso a lei. Cosa le direi? A voi non lo dico. Bionda o mora? Bionda, bionda…”. La risposta però non ha convinto. Stando a quanto si apprende su internet, la fidanzata di Nicolas si chiama Giulia Brighi: è una bellissima ragazza mora, lavora come PR e vive a Londra.











