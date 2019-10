Nicolas Vaporidis/ “Giorgia Surina, Cristiana Capotondi e Ilaria Spada? Che ansia…”

Anche Nicolas Vaporidis ospite di “Vieni da me” per promuovere The Full Monty. L’attore è però arrivato in ritardo rispetto ai colleghi. «Dovete scusarmi ma l’aereo ha fatto ritardo. Eravamo a Torino in scena. Questa mattina l’aereo ha fatto ritardo, avrei fatto prima a prendere il treno», ha raccontato nello studio di Caterina Balivo. I colleghi – Gianni Fantoni, Jonis Bascir e Paolo Conticini – lo accolgono con delle battute e lui spiega: «I ragazzi sono la cosa più bella che ho trovato in questo spettacolo». Con l’ultimo dei tre poi scherza: «Lui è il bello del nostro gruppo. Così le donne vengono a vederci». L’attore si è messo alla prova con la cassettiera del programma, trovando un’insalata greca, legata alle sue origini. «Sono nato e cresciuto a Roma, ma mio padre è greco. In Grecia ci vado, ma come turista. Non parlo neanche una parola in greco. E non so nemmeno ballare», ha spiegato Nicolas Vaporidis.

NICOLAS VAPORIDIS A VIENI DA ME: LE EX GIORGIA SURINA, CRISTIANA CAPOTONDI E ILARIA SPADA

Nicolas Vaporidis si è imbarazzato quando Caterina Balivo a “Vieni da me” le ha fatto delle domande sulle sue ex fidanzate. Sullo schermo è apparsa un’immagine con le sue tre ex più famose. L’ex moglie Giorgia Surina e le ex fidanzate Cristiana Capotondi e Ilaria Spada. Quest’ultima è amica della conduttrice, che quindi conosce bene il suo ospite. E quest’ultimo lo ha fatto subito notare. «Se sono cresciuto in Grecia? Dovresti saperlo, ci conosciamo da un sacco di tempo». E infatti sulla conoscenza con Caterina Balivo spiega: «L’ho conosciuta anni fa, avevamo un’amica in comune, che era la mia ragazza all’epoca». Parlavano appunto di Ilaria Spada. «Non sapevo di Cristiana Capotondi». E Nicolas Vaporidis scherza: «Nemmeno io». Poi però vedendo le sue ex accostate nella stessa immagine a “Vieni da me” ammette: «Questa immagine mi mette un’ansia… Sono comunque tre bellissimi ricordi, bei ricordi».

