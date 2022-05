Nicolas Vaporidis ha un crollo/ Svelata l’identità della misteriosa fidanzata…

Nicolas Vaporidis, chi è la fidanzata? L’identità

Sono giorni difficili per Nicolas Vaporidis. L’attore ha avuto un crollo psicologico in questi ultimi giorni. Nicolas non si è mai risparmiato dalle prove settimanali, alla quotidiana sopravvivenza, ha dato tutto se stesso, ma ora dopo oltre un mese di permanenza in Honduras l’ex attore non ce la fa più. In diretta ha infatti confessato: “Non pensavo sarebbe stato così difficile, mi manca la mia famiglia, i miei affetti. Nel corso della mia vita ho sempre dato priorità al lavoro e spesso non ho passato il tempo con chi volevo perché ero impegnato e adesso mi mancano loro, molto. Voglio però dire che sono grato a questa esperienza, piano piano mi sto aprendo ed è anche grazie a tutti voi”. Ha dovuto lasciare il gruppo per fare delle flebo. Nicolas Vaporidis nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi ha però tolto la corazza rivelando di avere una persona che lo aspetta a Londra: “Non vedo l’ora di rivedere una persona che sta a Londra e che non vedo l’ora di rivedere”.

Di questa ragazza aveva parlato sommessamente nella puntata dell’Isola del 22 aprile scorso, precisando di aver tenuto nascosto questo rapporto per tutelarla, temendo una forte pressione mediatica. La fidanzata di Nicolas Vaporidis sarebbe Giulia Brighi. Giulia e Nicolas si frequentano da quando l’attore ha chiuso il suo matrimonio con la nota speaker Giorgia Surina, con la quale si era sposato nel 2012. Si sarebbero conosciuti a Londra presso il ristorante di proprietà dell’attore tramite amici in comune e avrebbero iniziato a convivere poco dopo il loro primo incontro. Stando ad alcune dichiarazioni di Vaporidis, la ragazza vivrebbe ancora in UK, ma dall’account Facebook di Giulia, sembrerebbe che la trentaduenne di origini romagnole viva a Milano e che attualmente si occupi di Digital PR in terra meneghina.

Godere di particolare fama non sembra essere un limite alla partecipazione ad un reality ostico e impeditivo come l’Isola dei famosi. Per questa edizione 2022 ha infatti generato parecchio scalpore la scelta di partecipare di Nicolas Vaporidis. Il noto attore, celebre in particolare al pubblico femminile per la sua fama da sex symbol durata diversi anni, ha vissuto momenti bui e di poca notorietà cercando quindi rilancio proprio con l’esperienza dell’Isola. Fin dalle prime puntate ha ostentato tutta la sua voglia di mettersi in gioco, senza risparmiarsi dal punto di vista della collaborazione e propensione al lavoro. Non sono mancati chiaramente gli attriti e dissidi con alcuni componenti del gruppo, vista anche la sua posizione di forza e la considerazione elevata nei suoi confronti come possibile vincitore finale. Nel corso della puntata del 29 aprile, dodicesima di questa edizione, molti hanno però notato un atteggiamento molto più remissivo che ha messo in evidenza una sorta di stanchezza dopo le tante fatiche delle ultime settimane. Non a caso, anche Ilary Blasi ha voluto avere un confronto con l’attore proprio per parlare del suo stato attuale e del percorso fin ora effettuato. Nicolas in postazione nomination ha confermato quanto notato da pubblico e compagni di viaggio; nello specifico ha affermato di essere piuttosto affaticato dal punto di vista fisico, ammettendo di aver forse forzato un po’ troppo la mano per cercare di darsi da fare il più possibile. Inoltre, ha sottolineato che le mancanze non riguardano solo la tenuta fisica ma anche quella mentale. Ha infatti dichiarato di avvertire una mancanza piuttosto forte delle persone a lui care e di aver avuto diversi momenti di debolezza nelle ultime settimane. I presenti in studio, compresa la presentatrice, hanno comunque confortato il ragazzo spronandolo a tenere duro e a continuare su questa strada.

Nel momento della nomination Vaporidis ha scelto di fare il nome di Estefania, motivando la scelta con il fatto che la ragazza spesso cambia idea in maniera piuttosto repentina. Dopo diverse settimane dall'inizio dell'avventura Nicolas è certamente tra i volti più apprezzati di questa edizione, visto anche l'ottimo percorso fatto fino ad ora. Molti hanno incrementato il proprio apprezzamento nei suoi confronti soprattutto dopo alcune liti che l'hanno visto protagonista dove hanno avuto modo di conoscere peculiarità del suo carattere ai molti sconosciuta. Nella prossima puntata si spera che torni ad essere in forma come più volte dimostrato, riuscendo così a dare seguito ad un percorso che mira a candidarlo tra i papabili vincitori.











