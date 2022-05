Nicolas Vaporidis, infortunio all’Isola “Pustola alla mano”/ Interviene il dottore: “Niente prova leader”

Infortunio per Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi

Problemi per Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi 2022. L’attore è sin da subito grande protagonista a causa degli scontri avuti questa settimana con altri naufraghi, come Edoardo Tavassi e Laura Maddaloni, ma arrivato al momento di poter conquistare la collana da leader si ‘tira indietro’. Nicolas è infatti costretto a rimanere in panchina e non partecipare alla prova leader di questa sera a causa di un piccolo infortunio che viene annunciato da Alvin in diretta. “Purtroppo Nicolas non può sostenere la prova a causa di una pustola aperta sulla mano, il dottore ci ha appena detto che non può”, fa sapere l’inviato di Ilary Blasi.

Nicolas Vaporidis/ Vittima della strategia di Guendalina ed Edoardo Tavassi?

Nicolas Vaporidis salta la prova leader

La prova viene dunque giocata dagli altri naufraghi in gara, gruppo da cui manca però anche Blind a causa di un altro infortunio, un’infezione che lo terrà lontano soltanto pochi giorni. Alla fine della prova degli uomini è Roger a riconfermarsi leader del gruppo. A questa prova seguirà quella della donne che eleggeranno, dunque, il loro leader. Non vi parteciperà Laura Maddaloni, appena eliminata dal televoto di questa sera.

