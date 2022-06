Nicolas Vaporidis/ La doccia con Estefania Bernal scatena le polemiche

Nicolas Vaporidis è finito al centro di una polemica indiretta a L’Isola dei Famosi. Indiretta perché non ha sicuramente colpe di quanto accaduto, anzi ne è totalmente esente. Al centro della diatriba c’è una doccia fatta insieme a Estefania Bernal, per gentile concessione della regia. Va detto e specificato che i naufraghi lungo questa avventura utilizzano la sola acqua dell’oceano per lavarsi, senza mai poter utilizzare prodotti artefatti come bagnoschiuma e shampoo. Molti però hanno notato che la tinozza dove i due hanno potuto godere di questo premio era piena di acqua già sporca con un colore che non era davvero invitante. Di certo uno scherzetto degli autori che comunque è parsa come una ricompensa ai due viste le condizioni che stanno vivendo dall’inizio di questa avventura.

Nicolas Vaporidis non riesce a trovare un’intesa con Lory Del Santo a L’Isola dei Famosi 2022, difatti non si fida della regista e l’accusa di essere falsa. Nicolas viene invitato da Ilary Blasi a raggiungere la postazione nomination, racconta la sua esperienza di attore e del “salto” che ha fatto partecipando a un reality. L’esperienza che sta vivendo sull’isola si sta rivelando positiva, sta meglio come persona e crede di essere migliorato caratterialmente, ora prende le cose con più leggerezza. Poi riceve una gradita sorpresa da parte dell’amico e regista Fausto Brizzi che lo sprona a non mollare. Nicolas partecipa alla prova di baci in apnea con Estefania e vincono facendo il miglior tempo di 1 minuto e 18 secondi, la ricompensa è sapone e acqua dolce per concedersi un bel bagno rigeneratore.

Nella scelta del leader Nicolas Vaporidis viene chiamato dalla maggior parte dei naufraghi de L’Isola dei Famosi perché è una persona leale e saggia. Nella prova dell’uomo vetruviano l’attore non riesce a resistere a lungo e cede lo scettro della vittoria a Luca che diventa il nuovo leader della settimana. A causa di una punizione, ai naufraghi è stato tolto il fuoco per 24 ore e non hanno potuto cuocere il riso. Nicolas suggerisce agli altri naufraghi di mangiare la razione doppia sfruttando anche la porzione del pasto del giorno precedente, così da potersi saziare, ma trova il disappunto di Nick, mentre Carmen e buona parte dei naufraghi sostengono il suo pensiero.

Il pubblico è innamorato di Nicolas Vaporidis. Finora non è mai andato in nomination e molti lo vogliono come vincitore di questa edizione. Chissà cosa accadrà lunedì, tutti sperano che ci possa essere un chiarimento con Lory Del Santo, mentre l’attore si augura che esca dal gioco. Purtroppo Nicolas è stato chiaro: Lory è un personaggio costruito e autocelebrativo: parole che hanno ferito da Del Santo che in più di un occasione ha riferito che l’attore un tempo gli era simpatico. Lory è al televoto e la sua palpabile eliminazione potrebbe solo far tirare all’attore un sospiro di sollievo. Ultimamente lo scontro tra i due naufraghi è aperto su ogni questione, non c’è compatibilità. Il pubblico è dalla parte di Vaporidis che apprezza molto la sua sincerità e schiettezza. La finale è alle porte e bisogna giocarsela tutta, il pubblico lo vuole vincitore.











