Nicolas Vaporidis/ “L’Isola dei Famosi per lui è trash”: l’accusa choc scatena la polemica

Nicolas Vaporidis continua a sollevare polemiche a L’Isola dei Famosi 2022 . A scatenare il tutto sono state le parole di Edoardo Tavassi, con il quale inizialmente aveva legato molto ma dal quale ora sembra essersi allontanato. Questi infatti ha specificato: “Ripete sempre che non è trash e che questa trasmissione l’ha fatta per un motivo che non ho voglia di dire. Mi diceva in continuazione che odia i programmi trash e che in queste cose non vuole sguizzarci, ha detto che vuole fare il naufrago serio. Parla male dell’Isola poi la fa, questo è disgustoso. Ha fatto questo programma per un solo motivo e questo è brutto”. In molti si sono chiesti quale sarebbe questo motivo tanto citato da Edoardo e diversi hanno specificato che probabilmente la proposta economica è stata di quelle che non si possono rifiutare.

Edoardo Tavassi piange e abbraccia Vaporidis all'Isola dei Famosi/ Grande gesto di pace: c'entra Mercedesz!

Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi lontani a L’Isola dei Famosi

Anche nella serata di lunedì 9 maggio Nicolas Vaporidis è al centro delle polemiche e delle critiche di diversi naufraghi a L’Isola dei Famosi. A quanto pare la forte amicizia tra Edoardo Tavassi e Nicolas sembra essere cambiata a causa di alcune incomprensioni. Ilary Blasi manda in onda una clip in cui viene spiegato quanto accaduto in settimana e si vede l’accesa lite tra i due. Dopo il video, l’attore dichiara di essere molto deluso in quanto ritiene che lui ed Edoardo diano un valore diverso all’amicizia e teme di aver creduto in un legame che in realtà non esisteva. Inoltre, pensa che Edoardo abbia alzato troppo i toni, usando parole poco consone alla situazione. D’altro canto, Edoardo dà del falso a Nicolas, sottolineando che si è fatto andare bene tante situazioni ma che, ad oggi, si è stufato e non accetta più molte cose. Il naufrago ha saputo che l’attore ha parlato male di lui con altri concorrenti e questo gli fa molto male. Prende la parola anche Guendalina, delusa dall’attore, per confermare quanto detto dal fratello. Interviene dallo studio Vladimir Luxuria per dare forza e carica a Nicolas, invitandolo a sorridere di più e ad essere più leggero, godendosi maggiormente l’esperienza in Honduras e ad essere meno puntiglioso verso i compagni.

Nicolas Vaporidis, infortunio all'Isola "Pustola alla mano"/ Interviene il dottore: "Niente prova leader"

Le questioni legate a Nicolas proseguono poiché la conduttrice Ilary Blasi manda in onda un altro video in cui si vede l’attore litigare con Laura , accusata da lui di poca sportività (dopo l’esito della prova ricompensa della scorsa puntata). Dopo la clip riassuntiva, la judoka interviene sottolineando che è Nicolas ad essere poco sportivo, anche alla luce della lite con Edoardo e Guendalina, ma l’attore non ci sta e si aspetta da una campionessa mondiale più competitività. Nel corso della diretta il rapporto tra Edoardo e Nicolas pare poter non essere del tutto perso poiché l’attore fa un gesto verso il naufrago: le ultime tre arrivate – Maria Laura, Mercedesz e Fabrizia – sono al televoto flash e Nicolas sceglie di salvare Mercédes per permettere a lei e ad Edoardo di conoscersi meglio. Questo fa si che tra i due compagni scatti un abbraccio (forse) riconciliatore. Durante le nomination, Nicolas dà il suo voto a Lory ritenuta troppo teatrale e riceve la nomination proprio da Lory e da Marco poiché, la puntata scorsa, l’attore gli ha detto una cosa che non gli ha fatto piacere. L’attore riesce a salvarsi e prosegue la permanenza sull’Isola dei Famosi, senza finire al televoto.

LEGGI ANCHE:

Nicolas Vaporidis/ Vittima della strategia di Guendalina ed Edoardo Tavassi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA