Nicolas Vaporidis, lite con Nick Luciani “Tira fuori i cog*ioni”/ “Opportunista e…”

Lite furiosa all’Isola dei Famosi 2022 tra Nicolas Vaporidis e Nick Luciani

Mancano poche settimane all’Isola dei Famosi 2022, ma gli animi dei concorrenti sono ancora incandescenti. Tra Nick Luciani e Nicolas Vaporidis, in particolare, non c’è simpatia e, complice l’ultima prova a cui i naufraghi sono stati sottoposti, è scoppiata l’ennesima lite tra i due. Tutto è accaduto quando lo spirito dell’Isola, come hanno mostrato le immagini del daytime dell’Isola dei Famosi 2022 del 13 giugno, hanno messo i naufraghi l’uno di fronte all’altro per un faccia a faccia. I primi a confrontarsi sono stati Nick ed Edoardo Tavassi. Luciani ha sottolineato come Edoardo, a Nicolas, nonostante un litigio furioso, abbia dato una seconda possibilità.

Seconda possibilità che non ha ricevuto personalmente pur non avendo discusso in modo così forte con Edoardo. Al faccia a faccia tra Nick ed Edoardo assiste Nicolas Vaporidis che, sentendosi tirato in causa, sbotta contro il componente dei Cugini di campagna.

Nicolas Vaporidis attacca Nick Luciani

Nicolas Vaporidis è convinto che Nick Luciani abbia un problema con lui per l’amicizia che ha con Edoardo. L’attore attacca così Luciani accusandolo di essere “falso e opportunista”. “Questo è Nick! Fallo uscire fuori, invece di essere finto e di dire ca…te”, urla Vaporidis mentre si allontana dal gruppo che, in silenzio, assiste alla discussione tra i due.

“Tira fuori i co…ni a 52 anni! Adesso non ti piace la sua amicizia con me!”, ha aggiunto l’attore convinto che Luciani non sia mai stato sincero dall’inizio della sua avventura in Honduras. Il leader Luca Daffrè appoggia la posizione di Nicolas mentre Edoardo osserva in silenzio la scena.

