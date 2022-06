Nicolas Vaporidis malore a L’Isola dei Famosi, si ritira?/ Esplode la polemica

L’isola dei famosi 2022 perde Nicolas Vaporidis? Ecco cosa succede

Si è aggiudicato il titolo di primo finalista a L’isola dei famosi 2022, con una serie di prove tra votazioni interne e una al televoto, e una prova fisica, e ora il fato sembra non essere dalla sua parte: si tratta di Nicolas Vaporidis. Quando ormai mancano pochi giorni alla puntata della finale de L’isola dei famosi 2022, prevista per il 27 giugno 2022 su Canale 5, il primo finalista ha in queste ore abbandonato l’isola principale, ovvero Playa Ultimo Sfuerzo, con la preannunciata possibilità di non farvi più ritorno e un possibile ritiro all’orizzonte, dopo l’accesso alla finale de L’isola dei famosi 2022 conseguito a fatica.

Il motivo alla base dell’allontanamento dell’attore capitolino e dalle origini greche dall’isola dell’ultimo passo verso la finale? Così come annunciato dalla pagina Instagram de L’isola dei famosi, in una nota diramata al popolo del web, Nicolas Vaporidis si è visto costretto a recarsi in infermeria, per un controllo medico.

Si avvicina la finale: il caso Nicolas Vaporidis infiamma la polemica

L’allontanamento dell’attore e primo finalista del reality potrebbe quindi essere temporaneo e risolversi nel corso delle prossime ore, con il rientro in gioco del primo candidato alla vittoria finale de L’isola dei famosi 2022.

Il subentrato problema di salute ancora ignoto, intanto, scatena su Instagram una polemica web che taccia il reality di essere un gioco al massacro in quanto incentrato sulle ardue prove per la sopravvivenza e l’annessa scarsità di cibo.

“Ad occhio Nicolas è il naufrago più dimagrito di tutti. Speriamo torni e che vinca”, “Mamma mia, li stanno massacrando”, “Allungando ancora il gioco, dovreste cambiare il nome del gioco: ‘Highlander, ne resterà solo uno'”, si legge tra i commenti social più aggreganti. Tuttavia, c’è da dire che L’isola dei famosi – nel corso degli anni- ha sempre catalizzato l’attenzione del pubblico tv su di sé proprio in virtù della veridicità del reality, in termini di sacrificio a cui si sottopongono i concorrenti naufraghi per l’ingaggio nel gioco. Tra questi, reduce dal ritiro dall’Honduras, Guendalina Tavassi ha ammesso a Casa Chi di aver patito molto le condizioni di disagio vissute a L’isola dei famosi 2022, in primis per l’impossibilità di potersi permettere all’ordine del giorno cibo a sufficienza senza doversi sottoporre alle prove fisiche e mentali come previsto dal regolamento del gioco.

E una domanda sorge ora spontanea: che Nicolas Vaporidis rischi di uscire anzitempo dal reality, prima della finale de L’isola dei famosi?











