Nicolas Vaporidis, malore all’Isola dei Famosi/ Paura dopo la prova del “girarrosto”

Nel corso della settima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è tornata la prova del cosiddetto “Girarrosto Honduregno“, che ha messo a dura prova Nicolas Vaporidis. L’attore dopo la prova leader ha accusato un piccolo mancamento che lo ha costretto ad allontanarsi per alcuni minuti dalla diretta. Ma facciamo un passo indietro. Ieri sera le coppie sono state “scoppiate” e sono state formate due tribù: Cucaracha e Tiburón. Le due squadre hanno dovuto scegliere il proprio leader: per la squadra della Cucaracha, il capo è Nicolas, mentre per la Tribù del Tiburón i due leader sono Roger ed Estefania, gli unici ad essere rimasti in coppia. I due leader si sono sfidati al “Girarrosto” per conquistare l’immunità per tutta la propria squadra. I due leader hanno resistito più di due minuti ai giri continui e alla permanenza a testa in giù, ma il primo a mollare è stato Vaporidis.

Tornato sulla spiaggia, Nicolas Vaporidis si è accasciato per effetto del giramento di testa. L’attore è stato costretto ad allontanarsi per alcuni minuti dalla diretta proprio a causa del mancamento, dovuto allo sforzo della prova leader. Solo sul finale di puntata Nicolas Vaporidis è rientrato in palapa, ancora visibilmente provato: “Sono ancora un po’ stordito. Non vi preoccupate, è tutto a posto“. Nonostante l’affaticamento, l’attore è dovuto rientrare per votare uno dei suoi compagni di squadra. Vaporidis ha nominato Gustavo, ammettendo di non andare particolarmente d’accordo con il patriarca dei Rodriguez. Ironia della sorte, anche Nicolas è finito in nomination e nella prossima puntata dovrà vedersela al ballottaggio con Gustavo e Nick Luciani. “A me Nicolas come concorrente piace. Preferirei uscisse uno tra Gustavo e Nick”, ha scritto un utente su Twitter. Appuntamento a giovedì per scoprire il destino dei tre naufraghi.

