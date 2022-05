Nicolas Vaporidis/ “Maria Laura all’Isola dei Famosi è una bravissima furbacchiona”

Nicolas Vaporidis a L’Isola dei Famosi 2022 è uno stratega?

Nicolas Vaporidis è uno degli indiscussi protagonisti de L’Isola dei Famosi 2022. L’attore da quando è arrivato in Honduras ha litigato quasi con tutti i naufraghi e per alcuni di loro è una strategia vera e propria quella messa in atto per far parlare di sé. Dopo la diretta l’attore di “Notte prima degli esami” si è confrontato con Maria Laura De Vitis, nominata dal gruppo. La vincitrice de La Pupa e il Secchione Show, infatti, è rimasta molto male della nomination dei compagni e con all’amica Estefania ha rivelato: “io volevo rendere orgogliosa mia mamma. E poi non mi aspettavo che Carmen mi nominasse perché per me lei è un punto di riferimento qua. Carmen mi ha nominata e pensavo fosse per me una mamma qua sull’Isola. E anche Edoardo che rappresentava l’amicizia mi ha votata. Mi sono sentita un po’ tradita e messa in discussione come persona”.

In pochi però credono alle parole di Maria Laura. A cominciare da Nicolas e da Pamela Petrarolo, ma è proprio l’attore a riprendere la ex Pupa quando scoppia a piangere. “Se vuoi le faccio scendere anche io… Siamo tutti attori. Queste cose così un po’ “emotional”, ste robe primo piano su di te con la lacrima… io credo che lo sfogo di Maria Laura sia uno sfogo strumentalizzato dove l’intenzione è quella di muovere a compassione chi la guarda” – ha detto l’attore.

Nicolas Vaporidis contro Maria Laura De Vitis

Nicolas Vaporidis a L’Isola dei Famosi 2022 ha poi proseguito dicendo a Maria Laura De Vitis: “legittimo avere un crollo emotivo, la mia domanda è : “non ti imbarazza manifestarlo davanti a tutti?”. Quello che cerco di dirti è che le emozioni, quando sono così vere, sincere e forti, il farlo così, mettilo sempre in conto che tu le regali a milioni di persone che in quel momento di quelle emozioni tue ci fanno quello che vogliono”. La vincitrice de La Pupa e il Secchione Show si è difesa dicendo: “sono una che non fa vedere le emozioni manco a pagarle qua sull’Isola, avendo io represso fuori tutto, appena mi viene da parlare di cose mie, mi scatta l’emotività. Sinceramente possono farci quello che vogliono, io l’ho fatto per me stessa, per aprirmi. Perché fuori non lo faccio mai. L’unica persona che stia strumentalizzando il mio sfogo sia proprio Nicolas perché vuole fare passare questo mio sfogo come una premeditazione, per chissà che cosa. Penso sia una tattica per mettermi contro magari alcuni naufraghi, oppure per farmi uscire dal gioco”.

All’Isola dei Famosi 2022 l’attore ha prontamente replicato alla ragazza: “ma chi ti ha detto falsa? Io però voglio sapere se la persona che ho davanti, la persona che sta continuando a convivere insieme a noi, è una persona che a volte ci marcia su quelle cose oppure è veramente così. Se tu mi dici che fuori sei molto riservata e qua ti stai aprendo, lì qualche sospetto mi viene. La vedo più che altro una strategia. Questa strategia a me non piace. Io considero Maria Laura in questo momento, sotto nomination, una bravissima furbacchiona”. Chi ha ragione?











