Nicolas Vaporidis nel mirino de L’isola dei famosi 2022, manie di protagonismo?/ Tavassi: “Magna te!”

L’isola dei famosi 2022, Nicolas Vaporidis nel mirino dei naufraghi

Nervi tesi a L’isola dei famosi 2022, il reality honduregno condotto da Ilary Blasi con la collaborazione speciale degli opinionisti tv Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In questi giorni che anticipano la settimana Santa, dove per il 17 aprile è prevista la ricorrenza della Santa Pasqua, L’isola dei famosi 2022 diventa un tutti contro uno, con una parte del gruppo di naufraghi che si lascia andare ad un durissimo sfogo contro Nicolas Vaporidis. I naufraghi a schierarsi contro l’attore dalle origini greche sono nel dettaglio Floriana Secondi, Edoardo Tavassi e la sorella famosa Guendalina Tavassi, che si lasciano scappare delle confidenze al veleno su Vaporidis a distanza dal diretto interessato e in confidenza con Clemente Russo. Nello sfogo di gruppo, l’attore è tacciato di avere manie di protagonismo a L’isola dei famosi e di pavoneggiarsi, quindi, a leader del gruppo di isolani. Un momento tv che intanto scatena un’accesa polemica web sul gruppo di naufraghi partecipanti a L’isola dei famosi 2022.

L’attacco a distanza del gruppo isolano parte con Edoardo Tavassi, debuttato al reality come concorrente unico con la sorella Guendalina Tavassi, che così getta ombre sul conto di Nicolas Vaporidis: “Il pesce, lo peschi, noi siamo deboli? Io non mi sento debole ancora. Magnatelo te, ma che voi? (“ma che vuoi?”)”. Poi. interviene la sorella ex Gf, Guendalina Tavassi, che rincara la dose: “Stamattina era assurdo, doveva far vedere che noi stavamo lì a non fare un ca**o”. E Floriana Secondi aggiunge ancora: “Ilona voleva attivarsi e lui si è avviato da solo a prendere i paguri. Quando gli ho chiesto ‘perché ci sei andato da solo’? Lui ha detto ‘EH vacci’!”.

L’Isola dei famosi 2022 fa discutere il pubblico

Edoardo Tavassi ha poi rincarato la dose sul conto di Nicolas Vaporidis, non presente allo sfogo di gruppo registratosi sul suo conto. ” Io fino a stamattina c’ero cascato come un cretino”, aggiunge, parlando ai confidenti e tacciando Nicolas Vaporidis di volersi apparire agli occhi del pubblico tv, a tutti i costi, come il naufrago più valido nonché il leader indiscusso del reality made in Honduras. Ma sarà proprio così? Nel frattempo, c’è chi tra i telespettatori attivi sui social, difende Nicolas Vaporidis dalle “malelingue”: “Se per farsi vedere o non , intanto lui si impegna e vi porta ciò che prende!!! Voi usate il tempo per parlare di lui . #forzanikolas”. “Che cattiveria, Floriana!”; “Io sto con Nicolas”, si legge tra i commenti social a difesa dell’attore.

