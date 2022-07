Nicolas Vaporidis nella bufera dopo L’isola/ La scelta che divide il web

Nicolas Vaporidis al centro delle polemiche social, dopo L’isola dei famosi: il motivo

Ha appassionato i telespettatori de L’isola dei famosi 2022, tanto da rivelarsi il vincitore finale del gioco honduregno condotto da Ilary Blasi con la collaborazione degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, e in queste ore a reality ormai concluso Nicolas Vaporidis torna a far parlare di sé. Il motivo del “Pour parler” sull’ex naufrago? Tornato a casa, a Londra, dove ormai risiede da tempo, l’attore dalle origini italo-greche ha deciso di regalarsi un tatuaggio nuovo, così come lui stesso ha reso noto al popolo del web in una serie di post condivisi su Instagram. Un tattoo che, nonostante il successo riscosso dall’attore a L’isola dei famosi, ha fatto storcere il naso a molti internauti, tanto che l’ex naufrago si è ritrovato in queste ore nel mezzo di una bufera social, all’insegna delle critiche più disparate.

“Ti sei omologato”, “Ma cos’è?”, “Dovevi fare qualcosa inerente all’Isola”, “Roba da sfi…ti”, si legge tra i vari commenti social pungenti che Nicolas Vaporidis riceve ora, a margine del nuovo tattoo mostrato in rete. Al di là del gusto soggettivo, il tatuaggio di Nicolas ha un significato importante. Si tratta di due strisce scure indelebili sull’avambraccio, che simboleggiano la felicità, che in questo caso l’attore prova per aver portato a termine un percorso all’insegna delle difficoltà, ovvero quello intrapreso a L’isola dei famosi 2022. Insomma, non bisognerebbe soffermarsi alle apparenze, per evitare di sparare un giudizio affrettato.

Il messaggio del tattoo

“Il tatuaggio simboleggia gioia e sollievo dopo aver superato alcune difficoltà. Ed è la ricompensa della pace e della forza”, è il messaggio social che Nicolas Vaporidis rilascia come descrizione del suo nuovo tatuaggio, in un post condiviso tra le Instagram stories dopo L’isola dei famosi 2022.

