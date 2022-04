Nicolas Vaporidis, niente scuse a Vladimir Luxuria dopo la gaffe?/ Lei: “Presuntuoso”

Continua a far discutere la gaffe di Nicolas Vaporidis nei confronti di Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi 2022. Quel “Caro Vladi”, ripetuto più volte, è parso essere non un semplice errore ma una risposta voluta, come la stessa Luxuria ha sottolineato prima nel salotto di Pomeriggio 5, poi in un’intervista rilasciata a Fanpage. In questa seconda occasione, l’opinionista dell’Isola dei Famosi è tornata a criticare l’atteggiamento del naufrago, dichiarando: “Una persona non può andare in un reality e pensare di non essere criticato o contraddetto. Mi è sembrato molto pieno di sé.”

Vladimir Luxuria "Gaffe di Vaporidis? L'ha fatto di proposito"/ "È caduto in basso"

“Saccente, presuntuoso, antipatico”, sono questi poi gli aggettivi utilizzati da lei per definire il comportamento di Vaporidis finora mostrato all’Isola dei Famosi. “Quando ha fatto i provini, sapeva di non essere andato a fare un documentario antropologico sulle popolazioni o sulla fauna ittica dell’Honduras.”, ha ancora sottolineato.

Vladimir Luxuria ha ribadito la certezza che le parole di Nicolas Vaporidis non fossero un errore ma volute: “L’ho sentito uno, due, tre volte e poi sono sbottata. Se fosse stato un lapsus non lo avrei fatto. Ad esempio, anche al papà di Jeremias è scappato il maschile, ma lì è una questione di lingua. E infatti ieri, Gustavo ha detto a me e a Ilary Blasi: ‘Siete due donne bellissime’”. Al momento Vaporidis non si è ancora scusato per la gaffe nei confronti di Luxuria ma lei si dice pronta ad accettarle subito qualora lui le facesse: “Se dovesse farmi le sue scuse, però, le accetterei immediatamente. Mi auguro capisca che la sua è stata una reazione esagerata. Siamo in un gioco, io non farei mai un’offesa personale a un naufrago. E mi aspetto lo stesso da loro”, ha concluso Luxuria.

