Nicolas Vaporidis penalizzato dalla produzione?/ Sui social scoppia la polemica e…

Nicolas Vaporidis ha avuto un infortunio nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi. Nicolas Vaporidis si è fatto male ad un piede ed è stato costretto ad allontanarsi momentaneamente dal resto del gruppo. E’ stato l’inviato Alvin a spiegare a Ilary Blasi quanto accaduto: “Manca un naufrago, Nicolas si è fatto male. Camminando ha urtato la radice di una mangrovia nascosta nella sabbia. Fra qualche minuto, ci auguriamo che possa rientrare. Al momento è medicato, perché è entrata sotto l’unghia”. Dopo quel momento però le apparizioni durante il daytime di Nicolas Vaporidis sono diminuite drasticamente. Gli spettatori del programma hanno notato che Nicolas in questi giorni è assente dalle immagini trasmesse durante i daytime per via di un infortunio che l’ha costretto a stare in infermeria, al contrario gli autori starebbero dando molta più visibilità a Mercedesz Henger, e questo potrebbe compromettere il prossimo televoto, dato che entrambi sono finiti in nomination e nella prossima puntata uno dei due potrebbe dover abbandonare il programma.

I telespettatori hanno così insinuato il dubbio che Nicolas Vaporidis sarebbe stato penalizzato. Secondo gli spettatori, in altri casi gli infortuni hanno reso “immuni” dal televoto alcuni concorrenti, ma a Nicolas sarebbe stato riservato un trattamento diverso, lasciando comunque il televoto attivo nonostante l’attore sia praticamente assente in questi giorni.

Nicolas Vaporidis è stato criticato dagli altri naufraghi. In questi giorni in cui l’attore è assente a causa dell’infortunio Lory Del Santo ha colto la palla al balzo per seminare zizzania. “Lory Del Santo e Mercedesz che sparlano di Nicolas mentre questo non c’è, che tristezza” ha scritto un utente su Twitter. E ancora, sempre critiche a Lory Del Santo: “Ma Lory è da mezz’ora che parla contro Nicolas. Ce la fa a pensare ad altro? Poi l’offesa se le dicono che parla male di tutti con tutti”, “Lory non parla male? Sta parlando male della qualunque. Attenzione, parlare male vuol dire che tu non dici in faccia le cose” ha commentato un altro utente.

Che i rapporti tra la popolare naufraga e Nicolas Vaporidis non siano mai stati granchè idilliaci non è certo una novità per nessuno. E anche nell’ultima puntata dell’extra time del reality show andata in onda stanotte su La 5 i telespettatori hanno avuto modo di vedere un nuovo acceso scontro tra loro. Il motivo? In pratica la naufraga ha ricordato più volte che non avrebbe mangiato la sua razione di riso lasciandola volentieri agli altri concorrenti. Peccato che proprio l’attore romano le abbia ricordato che le cose non starebbero affatto così, visto che non ha rinunciato di sua spontanea volontà alla razione di riso, ma è stata la produzione ad aver deciso di togliergliela per punizione per aver infranto il regolamento. Ovviamente la showgirl l’ha subito attaccato, asserendo di credere sia fin troppo polemico: “Non si può dire niente qua? Ti girano? Sei sempre così polemico…Mamma mia…”. Insomma i conti tra i due rimangono ancora in sospeso.











