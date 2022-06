Nicolas Vaporidis: perchè ha vinto l’Isola dei Famosi 2022?/ Carattere forte…

Nicolas Vaporidis: perchè ha vinto l’Isola dei Famosi 2022?

Nicolas Vaporidis, con un vero e proprio plebiscito, è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022. L’attore, nella finalissima, ha battuto prima Carmen Di Pietro che si è dovuta accontentare del terzo posto e poi Luca Daffrè. Una vittoria che ha messo d’accordo la maggior parte dei telespettatori e parte dei concorrenti di cui, in tanti, tifavano per lui come Edoardo e Guendalina Tavassi, ma perchè Nicolas è riuscito a vincere conquistando la fiducia dei telespettatori?

Il primo motivo è sicuramente la coerenza. Nicolas Vaporidis non ha mai cambiato il proprio atteggiamento anche se è riuscito a smussare alcuni lati del suo carattere, a volte, spigoloso. Sull’Isola ha sempre detto tutto ciò che pensava scontrandosi con diversi naufraghi, anche con quelli a cui, oggi, è più legato come Edoardo Tavassi. Ma i motivi che l’hanno portato alla vittoria non finiscono qui.

Nicolas Vaporidis: la devozione all’Isola dei Famosi l’ha premiato

Settimana dopo settimana, Nicolas Vaporidis è riuscito ad aprirsi parlando anche della sua vita privata. Un atteggiamento che il pubblico ha particolarmente apprezzato. Le lacrime mostrate di fronte alla lettera della fidanzata Ali o alla sorpresa della sorella hanno fatto breccia nel cuore del pubblico che hanno premiato l’attore anche per la lealtà che ha sempre avuto nei confronti di Edoardo Tavassi con cui è stato spesso anche duro per fargli tirare fuori il carattere.

Ultimo motivo che ha inciso sulla vittoria è stata sicuramente la devozione che ha sempre dimostrato nei confronti dell’Isola. Naufrago perfetto, Nicolas si è occupato della pesca, della ricerca dei cocchi, ma anche della costruzione delle capanne e della pulizia della spiaggia. Tutte qualità che gli hanno permesso di trionfare.

