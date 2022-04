Nicolas Vaporidis perde le staffe con i naufraghi/ Ecco cos’è successo!

Nicolas Vaporidis rimprovera i naufraghi: “Mi sono svegliato quattro volte…”

Nicolas Vaporidis si è lamentato con gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi per non aver controllato il fuoco acceso durante la notte. L’attore ha raccontato di essersi svegliato più volte durante la notte e di aver notato qualcosa che non andava. Ha subito rimproverato gli altri facendo notare che con questo comportamento il peggio è per loro: “Ci svegliamo la mattina che il fuoco non c’è più e a quel punto ciao”. Marco Senise ha condiviso le parole di Nicolas suggerendo di fare dei cambi: “Posso anche iniziare io. L’importante è poi svegliare chi deve fare il cambio”. Nicolas Vaporidis ha rivelato: “E’ massacrante. Io mi sono svegliato quattro volte che il fuoco era spento e l’abbiamo riattivato. Se il fuoco si spegne, è finita. Vuol dire che non mangeremo per giorni. Non può essere la responsabilità di due persone”, spiega.

Laura Maddaloni è d’accordo con il discorso di Nicolas Vaporidis. La donna sostiene che anche a casa ognuno ha i propri ruoli e le proprie responsabilità. Nicolas Vaporidis ha poi fatto notare a Laura di aver tolto delle palme per il pericolo che prendessero fuoco: “Ho tolto le palme perché avevo paura. Voi state troppo vicino al fuoco e non potete dormire a quella distanza”. Nicolas Vaporidis è particolarmente attento e tra tutti i naufraghi è quello che si sta maggiormente dando da fare. Non a caso, in molti sperano che sia prprio lui a vincere l’edizione dell’Isola dei Famosi.

Nicolas Vaporidis dà una lezione a Jeremias Rodriguez

L’incompatibilità caratteriale tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez è sempre più evidente tanto che, nel corso della serata di giovedì 14 aprile, i due hanno la possibilità di confrontarsi in un faccia a faccia decisivo. Prima del confronto però cominciano le sfide della serata e, tra uno scontro e l’altro, scoppia l’ennesima lite in Palapa: Blind sostiene che tutta la tribù dei Tiburón (composta da Ilona, Laura, Licia, Jeremias, Alessandro, Blind, Estefania e Roger) avrebbero dubitato del reale malore che Nicolas avrebbe avuto durante la puntata di lunedì 11 aprile. Jeremias conferma la sua versione, mentre gli altri naufraghi non si esprimono scatenando l’ira di Blind e dell’argentino che sono irritati dal fatto che i compagni non si prendano le loro responsabilità. Nicolas, in tutta risposta, afferma di non essere interessato alle opinioni dei suoi compagni. Nel corso della serata, Nicolas e Jeremias hanno la possibilità di confrontarsi: Ilary Blasi manda in onda una clip riassuntiva ma le reazioni dei due sono molto diverse: Nicolas appare ben disposto e aperto al dialogo, mentre Jeremias ha un atteggiamento di totale disinteresse e chiusura.

L’attore afferma che lui e l’argentino non si trovano poiché Jeremias non è disposto a venirgli incontro, a differenza del padre Gustavo, con cui Nicolas è riuscito a instaurare un rapporto di pacifica convivenza. Jeremias continua con la sua linea e, sotto richiesta di Ilary, sostiene che Nicolas sia un fenomeno, il vincitore dell’isola e il numero uno. É chiaro che si tratti di parole provocatorie contro il compagno. Nicolas è deluso dall’atteggiamento di Jeremias, anche perché lo ritiene un ragazzo intelligente, e appare evidente che il confronto tra i due sia risultato inutile. Nella diretta di giovedì, i membri della tribù Cucaracha (Guendalina, Edoardo, Carmen, Nick, Nicolas e Marco Senise), avendo vinto la sfida contro la tribù avversaria hanno la possibilità di gustare un piatto di spaghetti. Carmen infatti ha vinto la sfida e ha deciso di dividere il premio con tutti, che si avventano, famelici, sulla pasta.











