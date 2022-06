Nicolas Vaporidis, polemica sulla vittoria L’isola dei famosi/ Cosa è successo in finale?

L’isola dei famosi, l’ordine di arrivo della finale vede trionfare Nicolas Vaporidis

E’ stata una finale al cardiopalmo quella de L’isola dei famosi 2022 andata in onda in prima serata il 27 giugno 2022 su Canale 5, in quanto ricca di colpi di scena e momenti tv inaspettati, anche se già preannunciata poteva dirsi anzitempo la vittoria finale di Nicolas Vaporidis. Nel dettaglio, secondo le quote di scommesse sul vincitore finale recentemente lanciate dai bookmakers e targate Snai, Sisal e Eurobet, a vincere il reality made in Honduras sarebbe stato a mani basse proprio l’attore dal sangue per metà capitolino e per metà greco, che ha reso più unica che rara la sedicesima edizione del reality dispensando perle di saggezza ai compagni di avventura e mettendosi alla prova dal punto di vista fisico, mentale e spirituale. Il secondo podio è stato invece occupato da un altro protagonista de L’isola dei famosi 2022, che spesso si è imposto come leader del gruppo dei naufraghi concorrenti vincendo le prove leader del reality, Luca Daffré, e il terzo posto è invece andato alla naufraga che ha intrattenuto il pubblico tv per carisma e schiettezza, Carmen Di Pietro.

La proclamazione del vincitore, che ha visto indiscusso protagonista Nicolas Vaporidis e che è stata decretata dal televoto del pubblico tv nel duello finale che vedeva contrapporsi l’attore a Luca Daffré, è stata tuttavia molto discussa dal popolo del web, sulla pagina Instagram de L’isola dei famosi 2022, dove non sono mancate critiche e polemiche. Oltre ai commenti di elogio rilasciati dai fan di Nicolas, come il messaggio aggregante “Vittoria meritatissima”, si leggono poi critiche in primis rivolte alla produzione Mediaset del reality, per le inquadrature riservate allo studio tv al momento del trionfo di Vaporidis: “Però potevano inquadrare Nicolas nel momento del verdetto invece che lo studio”; “Togliere la diretta su Nicolas durante la proclamazione, è stato un crimine”.

Esplode la polemica su L’isola dei famosi 2022

Poi, non mancano neanche polemiche sugli ex naufraghi e per molti “mancati finalisti”, ovvero i fratelli Edoardo e Guendalina Tavassi, come nei seguenti commenti: “Stravedevo per i fratelli Tavassi ma purtroppo ho scoperto che sono dei lecca-culo…! (Ho seguito l’isola dal primo giorno) tutta pubblicità per far fare “carriera” a Edoardo… niente di sincero! Non ci cascate”. E non manca chi tra gli internauti taccia non troppo velatamente Edoardo di aver finto un infortunio per lasciare il gioco: “Ma Edo che sembra in forma fisica perfetta?”. Insomma, per la finale de L’isola dei famosi 2022 non sono di certo mancate le sentenze al veleno del pubblico.

