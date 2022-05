Nicolas Vaporidis propone di buttare il pescato in mare all’Isola dei Famosi/ Carmen offesa, Lory attacca!

Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis al centro della bufera per una battuta

Nicolas Vaporidis al centro della bufera all’Isola dei Famosi per una battuta sui pesci e i ricci di mare che lui e i suoi compagni d’avventura hanno trovato nelle scorse ore. Ma partiamo dal principio. Molti telespettatori e appassionati del programma hanno duramente criticato i concorrenti di quest’anno, accusandoli di pescare pesci e ricci di mare per poi lasciarli morire al sole, senza mangiarli. Una battuta dell’attore romano, poi, non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Vaporidis, infatti, avvicinandosi ai pesci, conchiglioni e ricci di mare pescati nelle acque honduregne, ha proposto di buttarli di nuovo in mare, scatenando la rabbia di alcuni altri naufraghi. E non solo.

Carmen di Pietro offesa dalla battuta di Nicolas Vaporidis

Come dicevamo, sull’Isola non tutti hanno preso con leggerezza la battuta di Vaporidis. In primis Carmen Di Pietro e Lory Del Santo, che si sono ritenute piuttosto scandalizzate dall’atteggiamento superficiale dell’attore romano. La prima ha confessato persino di esserci rimasta malissimo per le sue esternazioni. A nulla sono servire le rassicurazioni di Nicolas, che ha ripetutamente precisato di aver solo scherzato. Pace fatta tra i naufraghi? Lo scopriremo presto.

