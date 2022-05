Nicolas Vaporidis quotato vincitore dell’Isola dei Famosi, oggi rischia di uscire/ Vittima di strategie?

Nicolas Vaporidis si sarà sentito davvero giù di morale per le accuse che gli sono state rivolte a L’Isola dei Famosi 2022, che se saranno confermate da prove potrebbero portarlo anche alla squalifica. Nicolas si è ritrovato a dover affrontare un alterco piuttosto colorito con Laura Maddaloni, la moglie di Clemente Russo. Il pugile poi si è messo in mezzo e le parole di Vaporidis hanno infiammato i social network: “Un pugile campione olimpionico che ti dice ‘ti faccio un c**o così” e la moglie per difenderlo dice che le ho messo le mani addosso. Questa non è sportività, non sanno stare al gioco. Grazie a Dio ho i testimoni. Non ho mai fatto queste cose e sentirmele dire da una donna è una calunnia”. Sicuramente gli animi si sono scaldati e di fronte a queste parole, in un senso o nell’altro, nessuno potrà far finta di niente.

Nicolas Vaporidis, ex marito Giorgia Surina/ “Eravamo piccoli, io soprattutto…”

Nicolas Vaporidis è uno stratega a L’Isola dei Famosi?

Nicolas Vaporidis è stato più volte accusato di essere uno stratega, falso e doppiogiochista a L’Isola dei Famosi. L’attore però fa sempre del chiarimento un’arma potentissima, rendendo trasparenti le proprie preferenze così da mantenere alta la fiducia nei suoi confronti da parte del suo schieramento. Tuttavia, dopo essere risultato perdente alla prova della Pelota Ondurena, il gruppo di Nicolas ha dovuto votare per esclusione, su invito di Ilary Blasy, al fine di mandare in nomination proprio un membro della squadra. L’esito è apparso sfavorevole per l’attore, finito al televoto contro Clemente e Nick Luciani. Cosa deciderà il popolo del web? Premierà il percorso di Nicolas Vaporidis? Se supererà il televoto della quattordicesima puntata, Nicolas avrà certamente un’ulteriore conferma e proseguirà con ancora più determinazione verso il traguardo, con tutto il sostegno di cui è capace il popolo del web. Quel che è certo è che anche Vaporidis possiede una stategia ben precisa e sa usare benissimo le proprie carte.

Nicolas Vaporidis confessione choc/ “Laura dice che le ho messo le mani addosso”

Sarà lui il vincitore dell’Isola dei Famosi?

Nicolas Vaporidis corre verso la vittoria de L’Isola dei Famosi 2022, in maniera a volte pacata, a volte spazientita, ma pur sempre con una logica e una strategia talmente ponderata e ispirata alla correttezza, da mettere spesso con le spalle al muro gli avversari. La tredicesima puntata dell’Isola Dei Famosi ha visto l’attore scagliarsi nuovamente contro Blind, verso il quale non ha risparmiato parole dirette e aspre, e contro la coppia degli sportivi, rinominati da Guendalina Tavassi i Coniugi Complotto, Clemente Russo e Laura Maddaloni, accusati di avergli rivolto minacce inaccettabili. Il litigio sulla spiaggia è arrivato ad assumere toni talmente alti e gravi da richiedere l’intervento deciso di Alvin, intenzionato a placare gli animi e a sedare un vero e proprio attacco d’ira della ex judoka Laura.

LEGGI ANCHE:

Clemente Russo "Dopo ti faccio un cul* così", Vaporidis "mi ha minacciato"/ È guerra

© RIPRODUZIONE RISERVATA