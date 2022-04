Nicolas Vaporidis scuse a Vladimir Luxuria/ “Sostenitore della libertà assoluta”

Nicolas Vaporidis ancora al centro della polemica a L’Isola dei Famosi 2022. Questa volta a puntare il dito contro l’attore di “Notte prima degli esami” è Roberta Morise che rivela: “sono stata un pò cattivella, c’è stato un Nicolas che non avevo ben capito e compreso, ma oggi abbiamo fatto una chiacchierata dove mi ha fatto vedere un aspetto molto bello ed umano”. Dallo studio Vladimir Luxuria però ha da ridire: “siamo stufi di vedere che prima ne dite di cotte e crude e poi cinque minuti prima della diretta…”. La ex compagna di Carlo Conti però si difende: “continuo a pensare certe cose di lui, ma poco prima di venire in puntata abbiamo avuto una discussione molto carina. Secondo me è uno di quei giocatori perfetti, sembrerebbe uno che si è studiato il gioco a casa”.

Anche Gustavo Rodriguez ha da ridire sul comportamento dell’attore: “ ho avuto scontri all’inizio, dopo ho parlato con lui. Poi è successo…”, ma Nicolas si difende: “non so cosa dire, non ho una strategia, è la prima volta che faccio un reality, faccio le cose a volte di pancia e poi sono riflessivo, ci metto un pò per aprirmi e farmi conoscere. Magari non sono così accentratore, sto per conto mio”.

Prima di salutare, Nicolas Vaporidis ha delle scuse da fare: “mi voglio scusare dalla volta scorsa, mi scuso se ho mancato di rispetto, io credo che tu sia una delle massime esponenti sulla identità del genere, sono un sostenitore per la libertà assoluta”. Dallo studio l’opinionista accetta le scuse, ma precisa: “hai detto una cosa che mi ha offesa, sei molto suscettibile, ma io accetto le scuse, si chiude un capitolo, se ne apre un altro bellissimo, quando arriverei in Italia ci faremo un bicchiere di ouzo ghiacciato io e te”.

