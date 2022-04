Nicolas Vaporidis snobbato dai colleghi di set/ Oltre a Cristiana Capotondi…

Nicolas Vaporidis perde le staffe con Jeremias Rodriguez

Nicola Vaporidis visto inizialmente come un personaggio timido e riservato, sta invece facendo emergere il suo carattere, diventando un vero leader nella spiaggia degli accoppiati. Il suo carattere però l’ha portato a scontrarsi con altri concorrenti, per esempio con Jeremias, accusato di non partecipare attivamente alle attività di ricerca di cibo. Sempre più un protagonista di questa edizione dell’Isola, Vaporidis è stato chiamato Sampei da Floriana perché tende a utilizzare in maniera egoistica l’attrezzatura per la pesca senza lasciare spazio agli altri. Come qualcuno ricorderà è stato infatti il primo a pescare, facendo invidia agli altri concorrenti. Il giovane attore ha ricevuto tantissime critiche da parte dei suoi compagni che lo accusano di non avere uno spirito di squadra ed agire solo secondo interessi personali. Anche Gustavo ha notato un atteggiamento competitivo, ma Nicolas si difende di agire in maniera impulsiva e spontanea. Effettivamente per Nicolas è il primo reality e non sembra avere una vera strategia per affrontare il gruppo. Sarà un ottimo candidato per la finale?

Il flirt di Roger e Estefania ha creato scompiglio tra le coppie, i due infatti hanno deciso di giocare come concorrente unico lasciando Cicciolina e Nicolas privi di compagno, questi ultimi hanno infatti deciso di allearsi. Nicolas e Cicciolina hanno formato una nuova coppia, che però non ha suscitato gli entusiasmi di Lory che ha deciso di mandarli in nomination con il bacio di giuda. I due dovranno sfidarsi al televoto con Clemente e Floriana, nominati durante l’ultima puntata andata in onda da parte degli altri naufraghi. Ben presto scopriremo se Nicolas Vaporidis potrà essere un ottimo candidato per la finale, essere in coppia con Cicciolina potrebbe essere per lui in vantaggio in quanto risulta essere una personaggio molto amato dal pubblico a casa. Durante la puntata in onda questa sera scopriremo il verdetto del televoto.

Nicolas Vaporidis sta ricevendo delle sonore stroncature da parte dei suoi colleghi attori per la partecipazione al reality l’Isola dei Famosi. Intervistata dal Corriere della Sera, a Cristiana Capotondi era stata rivolta una domanda sulla partecipazione di Vaporidis. Cristiana ha commentato: “Preferisco tuffarmi nell’informazione e nei film sulle piattaforme”. Una dichiarazione che è sembrata a molti una stroncatura. I due erano stati anche fidanzati ma tra loro non era finita bene. Dopo Cristiana Capotondi, alla lista si aggiunge anche un altro famoso attore, Valerio Mastandrea. Il sito Dagospia riporta: “Si sussurra che l’attore di culto Valerio Mastandrea agli amici più cari vada dicendo pesta e corna del collega Nicolas Vaporidis per la sua partecipazione a L’isola dei famosi. Sarà vero o è solo una voce messa in giro dai suoi detrattori? Ah, non saperlo…”.

Insomma, Nicolas Vaporidis si sarebbe attirato molte critiche dal mondo cinematografico per questa partecipazione al reality. C’è da dire però che negli ultimi anni Vaporidis è stato assente dal cinema a differenza di molti suoi colleghi che imperversano in varie produzioni. Sembra che intorno a lui aleggi un clima di ostracismo. Probabilmente Nicolas Vaporidis ha colto questa occasione come un rilancio della sua carriera. Chissà cosa penserà di queste dichiarazioni una volta che sarà uscito dal reality.











