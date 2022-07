Nicolas Vaporidis/ Svelato il volto di Ali, la ragazza del vincitore dell’Isola dei Famosi

Il gesto inaspettato di Nicolas Vaporidis: mostra finalmente il volto della fidanzata Ali!

Eroe indiscusso dell’isola dei famosi, Nicolas Vaporidis è stato a tutti gli effetti un perfetto naufrago. Inizialmente riservato e solitario, col tempo è riuscito ad aprirsi sempre più fino a farsi conoscere e amare dal pubblico intero al punto tale da vincere il format. Nonostante i 100 giorni sull’Isola però, il celebre attore di Notte prima degli esami, durante il programma, è stato sempre in grado di mantenere un altissimo grado di riservatezza. In particolare riguardo a un tema molto caro agli spettatori: quello della sua fidanzata! Inizialmente Vaporidis ha finto di essere single, una vera bugia bianca, o come la definì Ilary Blasi, una “bugia bionda”, in riferimento ai capelli della ragazza. Poi, con l’aumento della fame e della mancanza degli affetti, l’attore ha aperto il cuore ammettendo di avere una fidanzata.

Ali, questo il nome della ragazza. Su di lei, all’Isola dei Famosi, aveva detto. “Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male”. E ancora: “È estremamente intelligente e questa è la cosa che trovo più sexy in una persona”. La ragazza però, al pari di Nicolas, tiene cara la sua privacy così, almeno fino a oggi, il suo volto era rimasto sconosciuto. Con grande sorpresa però, questo pomeriggio, con un inaspettato strappo alla regola Nicolas Vaporidis e la sua bella si sono mostrati insieme in uno scatto postato selle storie del profilo Instagram di lui dove si vede chiaramente la fidanzata. Eccolo qui:

Lunghi capelli biondi, pelle e occhi decisamente chiari… Ecco che finalmente si può dare un volto alla ragazza misteriosa che è riuscita a farsi posto nel cuore di Nicolas Vaporidis. Si chiama Ali Rinaldo e sui social è più riservata del fidanzato, il suo profilo è privato, con pochi follower, a dimostrazioni di quanto voglia tenere un profilo basso. I due di sono conosciuti a Londra, qualche mese prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi, e lì avrebbe preso il via la loro storia d’amore.

Ma cosa ci fa Vaporidis nella capitale inglese? Quella dell’attore non è l’unica professione di Nicolas, l’ex naufrago infatti, a Londra, gestisce un ristorante italiano, una trattoria pizzeria romana che ha deciso di chiamare “Trastevere“. Ed è proprio in questa trattoria che i due si sono conosciuti e che attualmente convivono, da poco meno di un anno. Che dire? Non vediamo l’ora di scoprire qualcosa in più su questa misteriosa ragazza che, quantomeno, ora ha un volto!











