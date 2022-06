Nicolas Vaporidis “tradisce a cena” Edoardo con Carmen/ Il botta e risposta tra il vincitore e Tavassi

Nicolas Vaporidis pubblica uno scatto con Carmen Di Pietro: “Manchi solo tu…”

Nicolas Vaporidis si sta godendo la vittoria all’Isola dei Famosi. Sul profilo social, l’attore sta condividendo con i suoi followers alcuni momenti dei festeggiamenti. In uno scatto si vedono Nicolas e Carmen mentre mangiano a tavola insieme. Nicolas ha postato la foto e sotto ha aggiunto un riferimento a Edoardo Tavassi sottolineando la sua assenza. Il rapporto tra Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi si è consolidato durante l’esperienza del reality e si è trasformata in una vera amicizia. Nella puntata di ieri sera, Edoardo ha infatti spiazzato Vaporidis leggendogli una lettera. Il vincitore si è commosso dicendo: “Non sapete quanto mi mancate, grazie e non potevate farmi regalo più bello. Questa cosa l’avrei voluta vivere con te, appena torno a Roma le prime persone che passo a trovare siete voi due”.

ISOLA DEI FAMOSI 2022, PAGELLE FINALE/ Nicolas Vaporidis vince e ringrazia: promosso anche dal web!

Anche in queste ore, Nicolas Vaporidis ha rivolto un pensiero a Edoardo Tavassi sottolineando quanto la sua assenza si faccia sentire. Alla fine della diretta dell’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha postato la sua reazione alla vittoria di Vaporidis. Il concorrente è apparso felicissimo e sui social ha postato un video: “Questa è la prima storia che faccio da quando sono uscito dall’Isola. Vincitore Nicolas e non poteva andare meglio di così. Sono troppo contento. Nicolas ti voglio troppo bene”.

Giorgia Surina e Ali, ex moglie e fidanzata Nicolas Vaporidis/ "Mi sono innamorato…"

Nicolas Vaporidis e la rivelazione su Edoardo Tavassi: “Avevamo in testa di…”

Nicolas Vaporidis aveva sperato di andare in finale all’Isola dei Famosi assieme a Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina è stato costretto a ritirarsi per problemi di salute e Nicolas ha avvertito la sua assenza. Proprio nei giorni prima della diretta, Nicolas aveva espresso il suo disappunto confidando a Maria Laura e Carmen Di Pietro: “Novantatré giorni a pensare a come saremmo usciti insieme da qua e a sei giorni dalla fine vaffanculo. Mi ha preso male, non è la stessa fine, non è lo stesso modo di arrivarci, non c’è lo stesso entusiasmo”. Poi l’attore aveva rivelato di aver pianificato tutto assieme a Edoardo Tavassi. I due pensavano di abbandonare l’Isola dei Famosi assieme e mai avrebbero immaginato che potesse andare in un modo diverso.

Isola dei Famosi 2022, la classifica finale/ Critiche per Luca Daffrè che…

Nicolas Vaporidis infatti aveva rivelato: “Noi avevamo in testa di fare insieme il viaggio di ritorno, di festeggiare insieme, di uscire da qua insieme, di prendere l’elicottero insieme, per novanta giorni abbiamo parlato sempre e soltanto di questo e di quello che avremmo fatto l’ultimo giorno usciti di qua nei dettagli, di quello che avremmo fatto all’aeroporto di Madrid, di quello che avremmo fatto all’aeroporto in Honduras, di quello che avremmo fatto in volo, di quello che avremmo visto, di quello che avremmo mangiato, tutto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA