Nicolas Vaporidis/ Vittima della strategia di Guendalina ed Edoardo Tavassi?

Nicolas Vaporidis e l’attacco dei fratelli Tavassi

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi non si sono fatti attendere i nuovi colpi di scena che hanno riguardato anche Nicolas Vaporidis. Fino a pochi giorni fa erano ancora presenti, seppur idealmente, le due fazioni dei “Cucaracha” e dei “Tiburons”. La fine degli schieramenti aveva comunque lasciato intatte le relative appartenenze eppure negli ultimi giorni qualcosa è cambiato ed il gruppo ha assunto un assetto decisamente più “fluido”. Lo dimostrano gli ultimi fatti registrati all’Isola dove Nicolas Vaporidis, fino a quel momento leader morale dei “Cucaracha” si è ritrovato a dover fronteggiare le accuse inaspettate da parte di due naufraghi.

Nicolas Vaporidis quotato vincitore dell'Isola dei Famosi, oggi rischia di uscire/ Vittima di strategie?

Stiamo parlando dei fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi i quali si sono aperti a pesanti accuse nei confronti dell’attore Nicolas Vaporidis, tanto da tacciarlo come un “dittatore”. Edoardo, con il suo irresistibile accento romano, ha ironizzato sull’atteggiamento del compagno accusandolo di voler imitare Raz Degan commentando il suo atteggiamento schivo. Lui, di contro, non ha nascosto la sua delusione derivante soprattutto dal fatto che nessuno dei due gli avesse mai detto nulla in faccia: “Mi dispiace soprattutto da lui, non me lo aspettavo proprio. Ci sono rimasto male, non mi hanno mai detto nulla!”. Ed a rimproverare i due naufraghi ci ha pensato anche Guendalina Tavassi chiedendo loro: “Perchè non glielo avete detto in faccia?”.

Nicolas Vaporidis, ex marito Giorgia Surina/ “Eravamo piccoli, io soprattutto…”

Edoardo e Guendalina: strategia ai danni di Nicolas Vaporidis?

Edoardo e Guendalina Tavassi starebbero mettendo in atto una strategia contro Nicolas Vaporidis? E’ questo uno dei recenti dubbi dei telespettatori, esposto via social dopo i fatti avvenuti nel corso dell’ultimo appuntamento all’insegna dell’Isola dei Famosi. Ad accusare i due fratelli, in diretta tv, era stata anche l’opinionista Vladimir Luxuria che aveva commentato: “Io penso che sia vero che ha un carattere forte e tende a essere leader, però se tu non vuoi che qualcuno sia capo, addirittura dittatore, tu fai la rivoluzione, se non volete che sia il capo datevi da fare e toglietevi questo ruolo, lamentarsi soltanto non serve a niente!”.

Nicolas Vaporidis confessione choc/ “Laura dice che le ho messo le mani addosso”

Intanto il pubblico dell’Isola dei Famosi avrebbe avanzato una teoria ben precisa sulla faccenda: a loro dire i fratelli Tavassi, usando l’arma dell’ironia, starebbero cercando di allontanare sempre di più Nicolas Vaporidis dal gruppo, emarginandolo, per avvicinarsi in tal modo alla leadership di Roger Balduino. Una presunta strategia della quale non è del tutto chiaro se sia stata percepita anche dall’attore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA