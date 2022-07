Nicolas Vaporidis, vittoria meritata a L’isola dei Famosi?/ Mercedesz Henger:”Podio? Avrei voluto…”

L’isola dei famosi 2022, Mercedesz Henger si racconta in un’intervista post-reality

Per molti telespettatori di Canale 5 può dirsi una degli indiscussi protagonisti de L’isola dei famosi 2022, tanto che c’è chi tra i fan la ritiene la vincitrice mancata del reality, e dopo essersi classificata in finale alla sua seconda esperienza tv al reality honduregno Mercedesz Heger torna a raccontarsi. L’occasione è un’intervista esclusiva concessa a Super guida tv, dove tra le altre dichiarazioni la figlia di Eva Henger, incalzata sulla finale del reality, non lesina un commento sul trionfo del vincitore finale Nicolas Vaporidis e il naufrago che l’ha fatta a suo dire capitolare in amore nel gioco, Edoardo Tavassi.

Il podio de L’isola dei famosi 2022 vede Nicolas Vaporidis primo classificato, Luca Daffré secondo e il terzo podio occupato da Carmen Di Pietro. L’attore per metà capitolino e per metà greco ha quindi meritato il trionfo?

Nicolas Vaporidis: Mercedesz Heger commenta il suo trionfo al reality

Dal suo canto Mercedesz Henger replica, nell’intervista senza risparmiarsi sul rapporto instaurato con l’attore: “Sono molto contenta del rapporto che sono riuscita a creare con Nicolas. All’inizio abbiamo avuto delle discussioni ma poi siamo riusciti a superare quel momento e ad instaurare una bella amicizia. Sono felice che abbia vinto lui questa edizione”. Tuttavia, la figlia di Eva Henger avrebbe voluto vedere sul podio la sua crush, ovvero Edoardo Tavassi, e il televoto della finalissima se fosse stato dipeso da lei non avrebbe visto protagonista Luca Daffré: “Per me era scontato che lui arrivasse in finale e non averlo lì mi è dispiaciuto molto. Lo scontro finale sarebbe dovuto essere tra Nicolas e Carmen. Loro hanno vissuto questa esperienza dall’inizio a differenza mia e di Luca che siamo entrati in corsa. In ogni caso, sono felice che sia andata così”.

Mercedesz Henger fa inoltre sapere che, nel suo bilancio consuntivo di fine L’isola dei famosi 2022, non cambierebbe quasi nulla dell’ultimo percorso honduregno che l’ha vista classificarsi quarta, dopo il terzo posto raggiunto a L’isola dei famosi 2016: “Potrei dire che mi dovevo fidare di meno di determinate persone ma in realtà non mi posso pentire di nulla. In tutto quello che ho fatto ci ho messo il cuore. Anche nel male rifarei tutto”.

