Nicolas Vaporidis: “Vladimir Luxuria? Errore chiamarla al maschile”/ “Ecco cos’ho fatto subito dopo l’Isola”

Nicolas Vaporidis, il chiarimento sulla gaffe su Vladimir Luxuria

Nicolas Vaporidis tira le somme della sua avventura all’Isola dei Famosi 2022, conclusasi con la sua vittoria, nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage, e decide di fare alcuni chiarimenti importanti. Uno riguarda lo scontro nato in diretta con Vladimir Luxuria. Nicolas, furioso per una serie di critiche ricevute, ha chiamato l’opinionista al maschile, commettendo una gaffe di cui poi si è a lungo parlato e per la quale però l’attore si è poi scusato.

Ribadisce però il suo errore anche nel corso dell’intervista: “È stato un lapsus, non era assolutamente mia intenzione. Non mi sono reso conto di averla chiamata ‘caro’. È stato un mio errore. Non c’è niente di più lontano da me, le ho chiesto scusa la sera stessa in un confessionale. Al di là della divergenza di opinioni, non mi sarei mai permesso di offenderla per la sua identità, assolutamente.”

Nonostante i bei momenti vissuti in Hoduras, Nicolas Vaporidis ammette di non sentirne affatto la mancanza. “Non mi manca niente dell’Isola. – ha chiarito il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 – Non mi mancano i momenti difficili, ma nemmeno quelli belli. Sono felice che sia finito tutto, di essere tornato alla vita normale, ai comfort, ad un letto, una doccia e a mangiare.” Spiega, dunque, cos’ha fatto una volta tornato a casa: “L’unica cosa che ho fatto è stare con la tua famiglia. Per il resto ho rivisto Edoardo, siamo andati già due volte a cena”.

