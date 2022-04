Nicolas Vaporidis vs Jeremias Rodriguez “Usa la violenza verbale”/ E cerca l’alleanza con Edoardo Tavassi

Nicolas Vaporidis attacca Jeremias Rodriguez: “E’ un brutto modo…”

Nicolas Vaporidis punzecchia ancora Jeremias Rodriguez. All’Isola dei Famosi i due si sono spesso resi protagonisti di diverbi molto accesi. I due non vanno affatto d’accordo e la convivenza si sta facendo sempre più difficile. Parlando con Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis spiega di aver trovato di cattivo gusto l’atteggiamento di Jeremias che in alterco avrebbe tirato fuori alcune problematiche che Edoardo Tavassi gli aveva confidato. Nicolas Vaporidis ha il dente avvelenato: “E’ proprio un brutto modo il suo. La violenza verbale e questo dente per dente… Le cose di questo tipo, anche se non sono dirette a me, mi fanno rosicare. Io non mi apro perché aspetto la gente giusta è una questione di sensibilità, io sono fatta così”.

All’Isola dei Famosi anche Edoardo Tavassi si è mostrato rammaricato per l’atteggiamento di Jeremias: “Gli ho raccontato una cosa e lui è andata a raccontarla a tutti”. Nicolas Vaporidis rincara la dose: “Se tu sei amico mio, quello che mi dici rimane con me. Ecco perché passo per stronz*, altezzoso e arrogante. Sono riservato, molto riservato. Ha detto cose orrende contro di te, come cazz* ti permetti davanti a tutti?”. Edoardo Tavassi spiega a Nicolas di essere rimasto male soprattutto perché Jeremias si era conquistato pian piano la sua fiducia. Nicolas Vaporidis non accenna a tornare sui suoi passi e sembra che il conto con Jeremias sia destinato a rimanere aperto.

Nicolas Vaporidis convince il pubblico dell’Isola dei Famosi

A differenza di altri reality, L’Isola dei Famosi spesso viene scelta da personaggi particolarmente noti e affermati della tv e non solo proprio perché si tratta di un esperienza che può cambiare la vita delle persone regalando sfumature non previste. Proprio questi aspetti devono aver convinto Nicolas Vaporidis ad accettare questa sfida particolarmente ardua e faticosa. Fin dalle prime puntate è stato certamente il naufrago più incline a mettersi in mostra, soprattutto dal punto di vista delle dinamiche di gioco non risparmiandosi discussioni anche piuttosto veementi. Il ragazzo infatti ha avuto modo già di discutere ampiamente con diversi componenti del gruppo; non lascia infatti passare comportamenti finti e soprattutto negligenti dal punto di vista delle necessità dei naufraghi. In particolare a più riprese si è scagliato sia contro la coppia dei Rodriguez che contro Carmen Di Pietro e il figlio. In particolare nelle scorse settimane si è messo in mostra per uno sfogo proprio contro il programma, a suo dire reo di non mostrare la realtà dei fatti che avvengono all’interno dell’isola.

Nel corso della settimana puntata dell’Isola dei Famosi però il suo umore è stato decisamente più calmo rispetto alle uscite precedenti. Nonostante sia riuscito a figurare tra i protagonisti ha evitato scontri diretti e discussioni accese mettendo invece in risalto le peculiarità del suo carattere. L’unico momento che l’ha visto particolarmente nervoso è stato l’ennesimo battibecco con Jeremias. L’attore infatti considera il ragazzo falso e soprattutto aggressivo; in particolare ha affermato di vedere in lui un comportamento quasi vendicativo che poco può essere utile al gruppo e alla convivenza. Dal canto suo Jeremias ha voluto respingere le offese dichiarando di non aver intenzione di discutere per cose non vere. Anche Ilona si è unita al giudizio di Nicolas confermando il fatto che la coppia dei Rodriguez spesso alimenta discussioni e fraintendimenti. Dopo solo 7 puntate dall’inizio dell’esperienza Vaporidis è già riuscito a lasciare il segno profilandosi come uno dei personaggi più seguiti dal pubblico e soprattutto con netto anticipo candidato ad andare realmente in fondo alla competizione. Il suo essere diretto e soprattutto genuino sono alcuni degli aspetti caratteriali più apprezzati dal pubblico. Nella prossima puntata ci sarà sicuramente modo di vederlo alle prese con nuove discussioni accese ma soprattutto con altrettante dimostrazioni di determinazione e voglia di fare.











