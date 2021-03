Nicolas Viola/ “Migliorato grazie a Freud, studio per dare un futuro ai miei figli”

Nicolas Viola, capitano del Benevento, fa crollare il classico stereotipo ormai un po’ superato del giocatore di calcio solo soldi, macchine e belle donne. A raccontare la sua storia personale ci pensano i personaggi che ha impresso sulla pelle, a partire da uno importante che campeggia sulla gamba sinistra e che rappresenta Freud: “La psicanalisi mi ha migliorato”, ha raccontato Viola alla trasmissione di Rai Radio 2, “Campioni del Mondo”, come riportato da Dagospia. Il giocatore studia psicologia all’Università del Sannio ed è prossimo alla laurea: “Sono agli sgoccioli però per me è solo l’inizio: più si impara, più c’è da imparare. È un percorso di crescita che mi sta dando quella serenità in più per affrontare anche le partite”, ha ammesso.

Pur definendosi un privilegiato, Nicolas ha svelato di aver fatto tanti sacrifichi per arrivare all’attuale vita. Originario di un piccolo paese della Calabria, Oppido Mamertina, ha avuto una infanzia dura e tanta gavetta. A 14 anni approda nella Reggina e così inizia ogni giorno la trasferta in pullman da Taurianova dove vive, a Reggio: “I soldi erano pochi, alle volte ho dovuto saltare la cena e il pranzo per potermi allenare. Quando sei giovane e cresci nelle difficoltà, diventi uomo molto prima”, ha raccontato.

NICOLAS VIOLA E LA PSICANALISI: "MIGLIORATO"

Ai livelli in cui Nicolas Viola è riuscito ad arrivare sono stati necessari fisico ma anche tenta. Per lui Freud ha rappresentato una vera e propria svolta anche perché “vengo da una regione dove la mentalità è un po’ rigida, quindi ho avuto difficoltà nell’approcciarmi con allenatori, direttori sportivi”. Questo atteggiamento è stato un po’ un limite per la sua carriera. Oggi è indubbiamente più consapevole al punto da commentare: “Tornassi indietro magari parlerei un po’ più con mio padre, mi confiderei un po’ più con lui e oggi avrei qualche tatuaggio in meno”. A proposito della sua famiglia ammette di arrivare da una famiglia tifosa del Milan: “Quando il mister mi ha chiamato per la prima volta e mi ha detto “Vengo io ad allenarti”, per me è stata veramente un’emozione fortissima. Ricordavo il calciatore, però ho avuto una piacevolissima sorpresa anche sull’Inzaghi allenatore”, ha commentato.

Il coronamento del suo sogno però sarebbe l’approdo in Nazionale: “Sarebbe il coronamento di un sogno, un traguardo, anzi uno dei traguardi, perché una volta arrivati in azzurro poi non è che finisce il calcio, bisogna sempre andare avanti e migliorare”. Nonostante la sua carriera da calciatore però, Viola pensa anche al “dopo”: “mi sono iscritto all’università per dare ai miei figli quello che non sono riuscito ad avere io da piccolo…”, ha chiosato.



