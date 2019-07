Nicolato nuovo ct Italia Under 21/ Dopo un buon Mondiale in Under 20 la promozione

Paolo Nicolato è il nuovo ct dell’Italia Under 21. Dopo l’amara eliminazione dall’Europeo di categoria e le dimissioni di Gigi Di Biagio arriva la promozione per quello che era il commissario tecnico dell’Under 20. Reduce dal Mondiale di categoria aveva incantato con una squadra fatta di giovani promesse e futuri talenti, conquistando il quarto posto. L’anno scorso era riuscito invece a raccogliere la medaglia d’argento agli Europei sempre Under 20. Il mister da settembre inizierà ad affrontare la sua nuova avventura che lo vedrà pronto a giocarsi la qualificazione all’Europeo 2021. Uomo di grande temperamento e personalità avrà la sua prima grande occasione in carriera per provare a spiccare il volo verso soluzioni future ancora più prestigiose.

Nicolato nuovo ct Italia Under 21, le parole di Gravina

In merito alla promozione di Paolo Nicolato a nuovo ct dell’Italia Under 21 sono arrivate anche le parole del Presidente federale Gabriele Gravina: “Paolo Nicolato ha dimostrato con le Nazionali giovanili di avere grandi conoscenze tecniche e un profilo umano in linea con quella che è la nostra visione del calcio. Confrontandomi all’interno del club Italia abbiamo concordato di puntare su una figura che avesse esperienza nelle squadre azzurre per dare continuità ai progetti tecnici e continuare a garantire sinergie tra Under e nazionale A“. Anche il neo ct dell’Under 21 ha parlato: “Per me è una grande soddisfazione. Ringrazio tutti per la fiducia nei miei confronti. Mi metterò subito a disposizione di Roberto Mancini per definire le migliori strategie possibili”.

